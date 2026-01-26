River Plate se enfrenta ante la visita Gimnasia por la fecha 2

BsAs (DataFactory)

El juego entre River Plate y Gimnasia se disputará el próximo miércoles 28 de enero por la fecha 2 del Apertura, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el Estadio Mas Monumental.

Así llegan River Plate y Gimnasia Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura River Plate ganó por 1-0 el juego pasado ante Barracas Central.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura En la jornada anterior, Gimnasia derrotó 2-1 a Racing Club.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Gimnasia lo ganó por 0 a 1.

Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Rosario Central: 1 de febrero - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Tigre: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Argentinos Juniors: 12 de febrero - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Vélez: 22 de febrero - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Banfield: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Aldosivi: 2 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Barracas Central: 9 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Estudiantes: 15 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Gimnasia (Mendoza): 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Rosario Central: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina) Horario River Plate y Gimnasia, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

