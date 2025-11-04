martes 04 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de noviembre de 2025 - 09:35
Liga Profesional

Rosario Central vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre Rosario Central y San Lorenzo, que se jugará el viernes 7 de noviembre desde las 21:00 (hora Argentina) en el estadio Gigante de Arroyito.

Rosario Central vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura
BsAs (DataFactory)

San Lorenzo y Rosario Central se enfrentarán en el estadio Gigante de Arroyito el próximo viernes 7 de noviembre desde las 21:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 15 del Clausura.

Lee además
rosario central logro dar vuelta el marcador y vencer 3-1 a instituto

Rosario Central logró dar vuelta el marcador y vencer 3-1 a Instituto
banfield le gano el clasico del sur a lanus por 2 a 1 con gol agonico

Banfield le ganó el clásico del Sur a Lanús por 2 a 1 con gol agónico

Así llegan Rosario Central y San Lorenzo

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura

Rosario Central venció por 3-1 a Instituto. El equipo local mantiene el buen paso las últimas fechas, al ganar los 4 encuentros previos, con una cifra de 9 goles a favor y 3 en contra.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura

San Lorenzo viene de un triunfo 1 a 0 frente a Dep. Riestra. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 6 goles y le metieron 4 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Rosario Central se llevó la victoria por 0 a 1.


Fecha y rival de Rosario Central en el próximo partido del Clausura
  • Fecha 16: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de San Lorenzo en el próximo partido del Clausura
  • Fecha 16: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Horario Rosario Central y San Lorenzo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rosario Central logró dar vuelta el marcador y vencer 3-1 a Instituto

Banfield le ganó el clásico del Sur a Lanús por 2 a 1 con gol agónico

Belgrano y Tigre empataron sin goles

Sin muchas emociones, Central Córdoba (SE) y Racing Club empataron 0-0

EN VIVO: Terminó el primer tiempo con un marcador 1-0 a favor de Huracán sobre Defensa y Justicia

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet 2025 - 2026
Deportes.

Jujuy Básquet debuta este martes en la Liga Argentina: contra quién y próximos partidos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy
Tránsito.

Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy

Elentrenador de Gimnasia de Jujuy, Matías Módolo
¿Sigue en Gimnasia?

Matías Módolo y su futuro: "Serán días de parar la pelota"

Qué se sabe hasta el momento y qué dijeron involucrados al respecto.
Streaming.

Escándalo en el elenco de Stranger Things: una actriz denunció a un compañero por acoso

Qué significa que no te guste celebrar tu propio cumpleaños, según la psicología
Sociedad.

Qué significa que no te guste celebrar tu cumpleaños, según la psicología

La Cámara Jujeña de la Construcción renovó su Comisión Directiva
Asamblea.

La Cámara Jujeña de la Construcción renovó su Comisión Directiva

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel