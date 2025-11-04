Rosario Central vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

BsAs (DataFactory)

San Lorenzo y Rosario Central se enfrentarán en el estadio Gigante de Arroyito el próximo viernes 7 de noviembre desde las 21:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 15 del Clausura.

Así llegan Rosario Central y San Lorenzo Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura Rosario Central venció por 3-1 a Instituto. El equipo local mantiene el buen paso las últimas fechas, al ganar los 4 encuentros previos, con una cifra de 9 goles a favor y 3 en contra.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura San Lorenzo viene de un triunfo 1 a 0 frente a Dep. Riestra. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 6 goles y le metieron 4 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Rosario Central se llevó la victoria por 0 a 1.

Fecha y rival de Rosario Central en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar Fecha y rival de San Lorenzo en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar Horario Rosario Central y San Lorenzo, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

