7 de octubre de 2025 - 08:04
Liga Profesional

San Lorenzo vs San Martín (SJ): previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre San Lorenzo y San Martín (SJ). Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre San Lorenzo y San Martín (SJ), por la fecha 12 del Clausura, se jugará el próximo viernes 10 de octubre, a partir de las 14:30 horas, en el estadio el Nuevo Gasómetro.

Así llegan San Lorenzo y San Martín (SJ)

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura

San Lorenzo quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Lanús por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 4 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos del Clausura

San Martín (SJ) viene de empatar 0-0 ante Instituto. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 3 goles y le han marcado 6 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue San Lorenzo quien ganó 0 a 1.

¿Dónde ver el partido entre San Lorenzo y San Martín (SJ) en VIVO?
Sigue toda la acción del duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura a través de TNT Sports.
Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Martín (SJ) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Horario San Lorenzo y San Martín (SJ), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

