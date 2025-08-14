San Martín (T) vs Alvarado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre San Martín (T) y Alvarado, por la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional, se jugará el próximo domingo 17 de agosto, en el estadio la Ciudadela.

Así llegan San Martín (T) y Alvarado Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de San Martín (T) en partidos de la Primera Nacional San Martín (T) quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Dep. Madryn por un resultado de 1 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 4 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Alvarado en partidos de la Primera Nacional Alvarado viene de empatar 1-1 ante Güemes (SE). En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 4 goles y le han marcado 2 tantos.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue San Martín (T) quien ganó 0 a 2. Bryan Ferreyra es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de San Martín (T) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 25: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 28: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Alvarado en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 28: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 21: vs Quilmes: Postergado

Zona A - Fecha 29: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar Horario San Martín (T) y Alvarado, según país © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







