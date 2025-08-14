jueves 14 de agosto de 2025

14 de agosto de 2025 - 08:25
B Nacional

San Martín (T) vs Alvarado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

Palpitamos la previa del choque entre San Martín (T) y Alvarado. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Bryan Ferreyra.

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre San Martín (T) y Alvarado, por la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional, se jugará el próximo domingo 17 de agosto, en el estadio la Ciudadela.

Así llegan San Martín (T) y Alvarado

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de San Martín (T) en partidos de la Primera Nacional

San Martín (T) quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Dep. Madryn por un resultado de 1 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 4 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Alvarado en partidos de la Primera Nacional

Alvarado viene de empatar 1-1 ante Güemes (SE). En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 4 goles y le han marcado 2 tantos.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue San Martín (T) quien ganó 0 a 2.

Bryan Ferreyra es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de San Martín (T) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 25: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 28: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alvarado en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 28: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 21: vs Quilmes: Postergado
  • Zona A - Fecha 29: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
Horario San Martín (T) y Alvarado, según país

    FUENTE: nota.texto7

