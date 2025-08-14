San Martín (T) vs Alvarado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

El cotejo entre San Martín (T) y Alvarado, por la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional, se jugará el próximo domingo 17 de agosto, en el estadio la Ciudadela.
El cotejo entre San Martín (T) y Alvarado, por la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional, se jugará el próximo domingo 17 de agosto, en el estadio la Ciudadela.
Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.
San Martín (T) quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Dep. Madryn por un resultado de 1 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 4 goles marcados y con 8 en su arco.
Alvarado viene de empatar 1-1 ante Güemes (SE). En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 4 goles y le han marcado 2 tantos.
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue San Martín (T) quien ganó 0 a 2.
Bryan Ferreyra es el elegido para dirigir el partido.
