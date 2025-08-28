San Martín (T) vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El juego entre San Martín (T) y Arsenal se disputará el próximo domingo 31 de agosto por la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en el estadio la Ciudadela.

Así llegan San Martín (T) y Arsenal Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de San Martín (T) en partidos de la Primera Nacional En la fecha anterior, San Martín (T) se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a All Boys. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Primera Nacional En la jornada anterior, Arsenal derrotó 2-1 a Güemes (SE). Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 10 goles y le marcaron 7 en su arco.

Durante los últimos 3 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 2 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y San Martín (T) lo ganó por 0 a 1. El árbitro seleccionado para el encuentro será Leandro Rey Hilfer.

Fechas y rivales de San Martín (T) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 30: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 30: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar Horario San Martín (T) y Arsenal, según país Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

