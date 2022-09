Hinchas de San Martín de Tucumán a Jujuy no hay pedido oficial (1).jpg Hinchas de San Martín de Tucumán a Jujuy no hay pedido oficial

Según el portal, no hubo llamado oficial de parte de los dirigentes del club del barrio Ciudadela a Jujuy para tramitar la presencia de hinchas visitantes. “Hasta ahora no hay nada. Si hasta hoy no se comunican, será sólo con público local”, detallaron.

Si bien desde Tucumán esperan que en las próximas horas se inicien conversaciones para que los fanáticos tucumanos pueden llegar a Jujuy, el tiempo no sería el necesario para organizar la logística con la llegada de los hinchas santos.

Aprobación de Gimnasia

Días atrás el presidente de Gimnasia de Jujuy había anticipado que el club estaba en condiciones de recibir a los hinchas tucumanos aprovechando la buena infraestructura que tiene el 23 de agosto, pero que sus pares de San Martín no se había comunicado con el club del barrio Luján.

“No hay nada formal”, dijo Juan Brajcich. “Los hinchas nuestros me llaman y me comentan que se pusieron de acuerdo, pero si me no me llaman de la institución, no se puede avanzar”, aunque afirmó que “nosotros no tenemos problemas”.

“El Ministerio de Seguridad avala la visita de hinchas”, aclaró el titular de la institución jujeña, y reafirmó que luego del pedido formal, la Asociación del Fútbol Argentino debe autorizar el ingreso de hinchas visitantes, previa autorización del Ministerio de Seguridad provincial, algo que estaría garantizado.

