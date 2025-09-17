San Miguel vs Patronato: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional

San Miguel recibe el próximo sábado 20 de septiembre a Patronato por la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional en el estadio Malvinas Argentinas.
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
San Miguel sacó un triunfo frente a Ferro, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido, con una cifra de 3 goles en contra y registró 3 a favor.
Patronato llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Quilmes. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 2 goles y le han anotado 1 en su arco.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Patronato fue el ganador por 2 a 1.
