miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 09:09
Liga Profesional

Sarmiento vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Sarmiento y Rosario Central. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Andrés Merlos.

Sarmiento vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Sarmiento y Rosario Central, por la fecha 7 del Clausura, se jugará el próximo sábado 30 de agosto, a partir de las 19:15 (hora Argentina), en el estadio Eva Perón.

Así llegan Sarmiento y Rosario Central

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura

Sarmiento quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Dep. Riestra por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 3 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura

Rosario Central llega con ventaja tras derrotar a Newell`s con un marcador 1 a 0. La visita ha empatado en 3 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 3 goles y le han convertido 1.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue Rosario Central quien ganó 1 a 0.

Andrés Merlos es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Horario Sarmiento y Rosario Central, según país
  • Argentina: 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas

