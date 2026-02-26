Tigre se enfrentará ante Gimnasia por la fecha 8

A partir de las 21:30 (hora Argentina) el próximo domingo 1 de marzo, Gimnasia visita a Tigre en Don José Dellagiovanna, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Apertura.

Por la fecha 8, Defensa y Justicia recibirá a Lanús

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Tigre recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Barracas Central. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 empatado. Ha recibido 4 goles y registró 9 a favor.

Gimnasia cayó derrotado 1 a 2 ante Rosario Central. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 5 goles y recibió 5.

Tigre es una fortaleza como local: sumó su tercer triunfo consecutivo en el estadio Coliseo de Victoria.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó en empate a 1.

Pablo Echavarría es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura

Fecha 9: vs Rosario Central: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Vélez: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Argentinos Juniors: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Banfield: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Apertura

Fecha 9: vs Argentinos Juniors: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Banfield: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atlético Tucumán: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Horario Tigre y Gimnasia, según país

Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)