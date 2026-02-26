jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 10:37
Liga Profesional

Tigre se enfrentará ante Gimnasia por la fecha 8

Gimnasia se mide ante Tigre en Don José Dellagiovanna el domingo 1 de marzo a las 21:30 (hora Argentina). El partido será supervisado por Pablo Echavarría.

Tigre se enfrentará ante Gimnasia por la fecha 8
BsAs (DataFactory)

A partir de las 21:30 (hora Argentina) el próximo domingo 1 de marzo, Gimnasia visita a Tigre en Don José Dellagiovanna, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Apertura.

Así llegan Tigre y Gimnasia

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

Tigre recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Barracas Central. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 empatado. Ha recibido 4 goles y registró 9 a favor.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura

Gimnasia cayó derrotado 1 a 2 ante Rosario Central. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 5 goles y recibió 5.

Tigre es una fortaleza como local: sumó su tercer triunfo consecutivo en el estadio Coliseo de Victoria.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó en empate a 1.

Pablo Echavarría es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Rosario Central: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Vélez: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Argentinos Juniors: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Banfield: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Argentinos Juniors: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Banfield: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Atlético Tucumán: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Horario Tigre y Gimnasia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

