Unión se enfrentará a Instituto por la fecha 8

Por la fecha 8 del Apertura, Unión e Instituto se enfrentan el domingo 1 de marzo desde las 19:15 (hora Argentina), en el Olímpico de Córdoba.

Por la fecha 8, Defensa y Justicia recibirá a Lanús

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Instituto terminó con un empate en 1 frente a San Lorenzo en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 5 goles y sumó 7 a favor.

En la fecha pasada, Unión finalizó con un empate - ante Sarmiento. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 1 tantos.

En esta competencia, los resultados de Unión han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Unión sacó un triunfo, con un marcador 0 a 4.

El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.

Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura

Fecha 9: vs Estudiantes (RC): 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Talleres: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Independiente: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Boca Juniors: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura

Fecha 8: vs Instituto: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Talleres: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Independiente: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Boca Juniors: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Defensa y Justicia: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Horario Instituto y Unión, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela: 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)