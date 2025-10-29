miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 08:50
Liga Profesional

Unión se enfrentará a Newell`s por la fecha 14

Newell`s y Unión se miden en el estadio el Coloso del Parque el viernes 31 de octubre a las 21:15 (hora Argentina) y Fernando Espinoza es el elegido para dirigir el partido.

Newell`s vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 14 del Clausura, Unión y Newell`s se enfrentan el viernes 31 de octubre desde las 21:15 (hora Argentina), en el estadio el Coloso del Parque.

Así llegan Newell`s y Unión

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s no pudo ante Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 13 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión venció 3-0 a Defensa y Justicia en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 2 y ha perdido 2, con 6 goles en el arco rival y 7 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 1 a 1.

El encuentro será supervisado por Fernando Espinoza, el juez encargado.


Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 15: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 15: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Horario Newell`s y Unión, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

