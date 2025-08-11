lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 06:48
Copa Libertadores

Universitario vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

Toda la previa del duelo entre Universitario y Palmeiras. El partido se jugará en el estadio Monumental de la U el jueves 14 de agosto a las 21:30 (hora Argentina). Será arbitrado por Facundo Tello Figueroa.

Universitario vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Universitario y Palmeiras juegan por la llave 4 de la Copa Libertadores el jueves 14 de agosto. El partido será desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Monumental de la U.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2021, y terminó con un marcador 6-0 a favor de Palmeiras.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Facundo Tello Figueroa.


Fecha y rival de Universitario en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 4: vs Palmeiras: 21 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Palmeiras en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 4: vs Universitario: 21 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
Los resultados de Universitario en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Universitario 0 vs River Plate 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 1 vs Universitario 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Barcelona 0 vs Universitario 1 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Universitario 1 vs Independiente del Valle 1 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Universitario 1 vs Barcelona 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: River Plate 1 vs Universitario 1 (27 de mayo)
Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 2 vs Palmeiras 3 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Bolívar 2 vs Palmeiras 3 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Bolívar 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 6 vs Sporting Cristal 0 (28 de mayo)
Horario Universitario y Palmeiras, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

FUENTE: nota.texto7

