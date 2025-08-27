miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 09:16
Liga Profesional

Vélez vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Vélez vs Lanús, que se enfrentarán en el el Fortín el próximo sábado 30 de agosto a las 21:30 (hora Argentina). Sebastián Martínez será el árbitro del partido.

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 21:30 (hora Argentina).

Así llegan Vélez y Lanús

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

Vélez derrotó por 2 a 0 a Godoy Cruz en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 2 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura

Lanús sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con River Plate. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 6 goles y ha recibido 3 en contra.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 21 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Martínez.


Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Horario Vélez y Lanús, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

FUENTE: nota.texto7

