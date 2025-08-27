Vélez vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 21:30 (hora Argentina).
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Vélez derrotó por 2 a 0 a Godoy Cruz en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 2 goles y ha convertido 4.
Lanús sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con River Plate. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 6 goles y ha recibido 3 en contra.
En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 21 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Martínez.
