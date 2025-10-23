Detuvieron al novio de Lourdes tras un allanamiento en su casa: ella se encontraba con él

La detención de Leandro García Gómez se realizó este jueves en la tarde, luego de que un amplio operativo ventilara lo que comenzó como una intensa búsqueda de la cantante Lourdes Fernández, exintegrante del grupo “Bandana”.
“La artista habría estado todo este tiempo en la casa del empresario, quien habría hecho que se escondiera durante el allanamiento policial”, detalló la nota.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, e intervino la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad. En el departamento ubicado en Ravignani 2386 —edificio en Palermo— se halló a la cantante y se dictó la captura del imputado.
Lourdes Fernández, ex Bandana.
El programa policial contó con más de 15 efectivos, incluyendo personal de la policía científica y el SAME, quienes constataron que Lourdes se encontraba en estado de vulnerabilidad.
Las versiones cuentan que la mujer habría sido obligada a esconderse durante varias horas, mientras el empresario intentaba entorpecer el ingreso policial. La investigación se enfoca en denuncias previas por violencia de género presentadas por la artista en contra de García Gómez.
El caso se encuentra en desarrollo. Las autoridades indicaron que se profundizará la investigación para establecer responsabilidades y determinar el contexto exacto del allanamiento y la detención.
