Detuvieron a cinco personas tras siete allanamientos por narcomenudeo en Palpalá

Efectivos de la Brigada de Narcotráfico de Palpalá realizaron siete allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de cinco personas vinculadas a la venta de estupefacientes en la ciudad siderúrgica.

Según informaron fuentes policiales, los procedimientos se llevaron a cabo en cinco viviendas del barrio San José y en dos inmuebles ubicados fuera del ámbito regional de Palpalá, aunque estrechamente relacionados con las primeras direcciones investigadas. Las órdenes fueron emitidas por la Justicia en el marco de una causa por narcomenudeo.

Durante los allanamientos, los uniformados cerraron varias bocas de expendio de drogas que operaban en ese sector, logrando un avance significativo en la desarticulación de la red delictiva.

Además, se procedió al secuestro de: Un arma de fuego

Sustancias ilícitas

Dinero en efectivo

Teléfonos celulares

Un automóvil

Una motocicleta

Otros elementos de interés para la investigación

