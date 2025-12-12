viernes 12 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de diciembre de 2025 - 18:44
Operativo.

Detuvieron a cinco personas tras siete allanamientos por narcomenudeo en Palpalá

La Brigada de Narcotráfico de Palpalá detuvo a cinco personas y secuestró armas, drogas, dinero y vehículos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Narcomenudeo en Palpalá.

Narcomenudeo en Palpalá.

Narcomenudeo en Palpalá.

Narcomenudeo en Palpalá.

Lee además
Corte de agua - Imagen alusiva
Anuncio.

Más de 15 barrios de Palpalá tendrán disminución en la presión del agua este lunes
Violentoataque a policías en Palpalá (Foto ilustrativa)
Persecución.

Violento ataque a policías en Palpalá: dos sospechosos terminaron detenidos

Según informaron fuentes policiales, los procedimientos se llevaron a cabo en cinco viviendas del barrio San José y en dos inmuebles ubicados fuera del ámbito regional de Palpalá, aunque estrechamente relacionados con las primeras direcciones investigadas. Las órdenes fueron emitidas por la Justicia en el marco de una causa por narcomenudeo.

Durante los allanamientos, los uniformados cerraron varias bocas de expendio de drogas que operaban en ese sector, logrando un avance significativo en la desarticulación de la red delictiva.

Narcomenudeo en Palpalá.
Narcomenudeo en Palpalá.

Narcomenudeo en Palpalá.

Además, se procedió al secuestro de:

  • Un arma de fuego

  • Sustancias ilícitas

  • Dinero en efectivo

  • Teléfonos celulares

  • Un automóvil

  • Una motocicleta

  • Otros elementos de interés para la investigación

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Más de 15 barrios de Palpalá tendrán disminución en la presión del agua este lunes

Violento ataque a policías en Palpalá: dos sospechosos terminaron detenidos

Alto Comedero, Palpalá y El Ceibal sin agua este martes: se restablece paulatinamente el servicio

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Palpalá y Perico

Con la pasarela, comenzó la Cena Blanca 2025 en Palpalá

Lo que se lee ahora
Choque en la Ruta Nacional 66: una nena de 4 años y tres adultos resultaron heridos
Jujuy.

Choque en la Ruta Nacional 66: una nena de 4 años y tres adultos resultaron heridos

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Dolor por la muerte de un cantante de cumbia.
Espectáculos.

Dolor por la muerte de un reconocido cantante de cumbia

Belén Bellone, la jujeña que llega al mejor hospital del mundo. video
¡Felicidades!

Belén Bellone, la médica jujeña que llegó al mejor hospital del mundo

El cierre energético del año que impulsa a destrabar objetivos y activar cambios.
Astrología.

¿Qué es el portal 12/12 y por qué tenerlo en cuenta para cumplir tus objetivos?

Encontraron más de 16 mil huellas de dinosaurios cerca de Jujuy
Hallazgo.

Encontraron más de 16 mil huellas de dinosaurios en Bolivia

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel