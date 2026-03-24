Día de la Memoria: una multitud marcha en Plaza de Mayo a 50 años del golpe de Estado

Marcha por la Memoria en Buenos Aires. Marcha por la Memoria en Buenos Aires.

Miles de personas se movilizaron este martes hacia Plaza de Mayo para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en una jornada marcada por el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976. Desde temprano, el centro porteño comenzó a llenarse de columnas, familias, agrupaciones y organismos de derechos humanos que se acercaron para participar del acto central.

image Marcha por la Memoria en Buenos Aires. Cerca de las 15 la Avenida de Mayo ya estaba colmada de gente y la Plaza de Mayo tenía cada vez menos espacio disponible. La convocatoria reunió a personas de distintas edades, con banderas, pañuelos blancos, fotos de desaparecidos y consignas vinculadas a la memoria colectiva, el reclamo de verdad y el pedido de justicia.

image Marcha por la Memoria en Buenos Aires. Uno de los símbolos más fuertes de la movilización fue la histórica bandera con los rostros de personas desaparecidas durante la última dictadura. El paso de ese emblema por la multitud generó momentos de silencio y aplausos a lo largo de la marcha, en una escena cargada de emoción.

Embed - BANDERA CON LOS 30.000 DESAPARECIDOS EN LA DICTADURA La cobertura también remarcó la presencia de familiares y amigos de desaparecidos, muchos de ellos con fotos colgadas al cuello, además de chicos y jóvenes que participaron junto a sus familias y escuelas. En ese marco, la jornada estuvo atravesada por consignas como “Nunca más”, “¿Dónde están los desaparecidos?” y “abran los archivos”.

Marcha por la Memoria en Buenos Aires. Marcha por la Memoria en Buenos Aires. Una fecha de memoria y reclamo democrático Cada 24 de marzo, la Argentina recuerda a las víctimas de la última dictadura cívico-militar y reafirma el compromiso democrático con la memoria, la verdad y la justicia. En este 2026, al cumplirse 50 años del golpe, la movilización en Plaza de Mayo volvió a mostrar una convocatoria multitudinaria y una fuerte carga simbólica. image

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