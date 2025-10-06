Día de la Virgen de Río Blanco: cuáles son los servicios para este el martes

Este martes se conmemora el Día de la Virgen de Río Blanco y Paypaya , por lo tanto, será día no laborable y en ese marco, la municipalidad de San Salvador de Jujuy informó la modalidad de prestación de servicios.

En tanto La Dirección General de Higiene Urbana, también dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, precisó que la recolección de residuos se llevará a cabo de la siguiente manera:

Servicios de LIMSA S.A.:

Recolección de residuos domiciliarios : Normal

: Normal Recolección comercial : Normal

: Normal Recolección de patógenos : Normal

: Normal Barrido en microcentro y exterminal : Normal

: Normal Barrido manual : Normal

: Normal Barrido mecánico : Normal

: Normal Contenedores municipales : Normal

: Normal Recolección de malezas y escombros: Normal

La Municipalidad solicita a los vecinos respetar los días y horarios de recolección de residuos, con el objetivo de fomentar hábitos saludables en la comunidad. Para consultas, pueden comunicarse al teléfono 388 313-1807.

La Dirección de Mercados de la Secretaría de Gobierno, informó que entenderán de manera normal.

Finalmente, se acota que los cementerios municipales estarán abiertos de 8 a 13 horas, para atención en administración, y de 8 a 18 horas para visitas.