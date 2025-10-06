lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 16:24
Capital.

Día de la Virgen de Río Blanco: cuáles son los servicios para este el martes

Al ser una jornada no laborable, los servicios municipales funcionarán de manera reducida en San Salvador de Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Este martes se conmemora el Día de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, por lo tanto, será día no laborable y en ese marco, la municipalidad de San Salvador de Jujuy informó la modalidad de prestación de servicios.

Día de la Virgen de Río Blanco: cómo funcionarán los servicios

  • Transporte Alternativo: Prestará servicios con Tarifa 1.
  • Transporte Urbano: Prestará servicios con unidades reducidas.
  • Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán en el horario de 08:00 a 20:00 hs.
  • Estacionamiento Tarifado: Servicio normal.

En tanto La Dirección General de Higiene Urbana, también dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, precisó que la recolección de residuos se llevará a cabo de la siguiente manera:

  • Recolección de residuos domiciliarios: Normal
  • Servicios especiales: Normal
  • Limpieza y barrido: Servicio reducido

Servicios de LIMSA S.A.:

  • Recolección de residuos domiciliarios: Normal
  • Recolección comercial: Normal
  • Recolección de patógenos: Normal
  • Barrido en microcentro y exterminal: Normal
  • Barrido manual: Normal
  • Barrido mecánico: Normal
  • Contenedores municipales: Normal
  • Recolección de malezas y escombros: Normal

La Municipalidad solicita a los vecinos respetar los días y horarios de recolección de residuos, con el objetivo de fomentar hábitos saludables en la comunidad. Para consultas, pueden comunicarse al teléfono 388 313-1807.

La Dirección de Mercados de la Secretaría de Gobierno, informó que entenderán de manera normal.

Finalmente, se acota que los cementerios municipales estarán abiertos de 8 a 13 horas, para atención en administración, y de 8 a 18 horas para visitas.

