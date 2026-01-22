jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 14:26
Educación.

Docentes reclaman paritarias en Jujuy: "El básico es el más bajo del NOA", aseguran desde el CEDEMS

A pocas semanas del inicio del Ciclo Lectivo 2026, el CEDEMS solicita reabrir las paritarias con el Gobierno de Jujuy. Además, resaltaron que hoy en día "tienen el básico más bajo del NOA".

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
CEDEMS

CEDEMS

En medio de la preocupación por el poder adquisitivo y a semanas del inicio del Ciclo Lectivo 2026 en Jujuy, el CEDEMS volvió a exigir la apertura urgente de paritarias para recomponer el salario docente. Desde el gremio remarcan que el aumento otorgado por el Gobierno de la Provincia en diciembre fue "insuficiente" y que la pérdida frente a la inflación "se profundiza mes a mes".

Juan Carlos Córdoba, secretario adjunto del CEDEMS, explicó que el descontento viene creciendo desde fines del año pasado. “Nosotros en diciembre ya quedamos muy disconformes con el aumento que había impuesto el Gobierno, más allá de que ellos evalúan que están a la altura de la inflación. Nosotros consideramos que las cuestiones de alimentos, servicios, aumentan un montón, son los índices que tenemos que tener en cuenta para dar el aumento que corresponde”, señaló.

image

El básico más bajo del NOA

En ese contexto, Córdoba remarcó una de las principales preocupaciones del sector: el salario base que perciben los docentes de Enseñanza Media y Superior es el más bajo de toda la región.

Nosotros –desde CEDEMS– vamos a seguir insistiendo que las paritarias tienen que seguir siendo actualizadas sobre todo con el tema del básico, porque tenemos el básico más bajo del NOA. Nosotros –desde CEDEMS– vamos a seguir insistiendo que las paritarias tienen que seguir siendo actualizadas sobre todo con el tema del básico, porque tenemos el básico más bajo del NOA.

Según argumentó el referente docente, el salario inicial quedó en $810.000, una cifra que resulta insuficiente para cubrir las necesidades mínimas. Además, Córdoba explicó que “aquí en Jujuy tienen la particularidad que en el segundo cargo se cobra la mitad de ese salario, en caso de tener dos trabajos". Asimismo, detalló que partiendo de ese punto, "recién logran llegar a cubrir la canasta básica familiar”.

Embed - JUAN CARLOS CÓRDOBA - CEDEMS - "Tenemos el básico más bajo que se cobra en el NOA"

Qué exige el CEDEMS

Desde el CEDEMS plantean un objetivo claro para la próxima negociación salarial: “Pedimos como máxima que el salario inicial de un docente llegue a una canasta básica familiar, que ronda $1.200.000, y que los aumentos vayan al básico”, sostuvo el dirigente.

Ante este escenario, el gremio adelantó que ya trabajan en un pedido formal para acelerar las discusiones salariales. “Justamente estamos haciendo una nota para solicitar paritarias”, detalló Córdoba, indicando que la presentación será elevada al Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Trabajo.

La finalidad es que la negociación no vuelva a retrasarse, considerando que el Ciclo Lectivo iniciará el próximo 2 de marzo. “Consideramos que el Gobierno tiene que darnos un aumento considerable y afligirse por esta situación porque estas negociaciones tienen que antecederse y no esperar hasta último momento”, remarcó el secretario.

