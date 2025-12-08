El 53% de la clase media debió endeudarse o usar ahorros en 2025

Foto ilustrativa.

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) reveló que la clase media atraviesa su momento económico más crítico en años: más de la mitad de los hogares de ingresos medios debió usar ahorros o endeudarse para cubrir los gastos del mes durante el segundo trimestre de 2025. La presión se intensificó especialmente por el aumento de tarifas y el cambio en los precios relativos tras la quita de subsidios.

La clase media, el sector más afectado A partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH - INDEC), el estudio mostró que el 48% de los hogares argentinos recurrió a alguna estrategia de supervivencia económica, ya sea consumiendo ahorros, vendiendo bienes o endeudándose.

Pero en la clase media ese porcentaje trepa al 53%, convirtiéndola en el estrato que más sufrió para llegar a fin de mes, incluso más que los sectores de ingresos bajos.

Las estrategias que usó la clase media para subsistir

plata dinero Clase media en deuda. El informe detalla tres mecanismos principales: 1. Consumo de ahorros y venta de pertenencias El 35% de los hogares del país usó ahorros para cubrir gastos básicos.

En la clase media, ese número sube al 40% , el nivel más alto entre todos los grupos.

Además, el 9% debió vender pertenencias para obtener liquidez inmediata. 2. Endeudamiento histórico Un 25% de los hogares se endeudó para llegar a fin de mes, ya sea con familiares, conocidos o entidades financieras.

Esta es la única variable que está peor que en 2024, el año más crítico de la serie. 3. Más deuda bancaria, más morosidad El 18% de los hogares de ingresos medios se endeudó con bancos, por encima del 12% de los sectores bajos.

El contexto es delicado: la morosidad de los préstamos personales llegó al 9,1%, el valor más alto registrado. Tarifas y servicios: el golpe que reconfiguró los gastos del hogar El informe rastrea una de las principales causas de esta presión sobre la clase media: En noviembre de 2023 , los servicios públicos (agua, luz y gas) representaban el 4% de un salario mediano .

En 2025, pasaron a representar el 11% de ese mismo salario, casi el triple. La quita de subsidios, sumada a la recomposición tarifaria, llevó a muchos hogares a reajustar prioridades y recurrir a alternativas extraordinarias para sostener el nivel de vida.

