El bebé que se hizo viral por su increíble pelo a los 5 meses de edad

El bebé que se hizo viral por su melena a los 5 meses de edad.

Con apenas cinco meses, Noah se convirtió en una sensación en internet , atrayendo la atención de miles de internautas gracias a su llamativo pelo negro . Su madre, Liliana Yáñez , residente en Oregón , comparte numerosos videos virales del bebé, que rápidamente se han difundido en redes sociales.

La particular cabellera del pequeño ha provocado una avalancha de comentarios y reacciones, tanto en la vida cotidiana como en plataformas digitales, consolidando a Noah como un verdadero fenómeno. Liliana contó a PEOPLE : “ El cabello de mi hijo en realidad es un poco difícil de peinar ”, y explicó que esta característica distintiva se ha convertido en el centro de atención en cada paseo y momento familiar.

La fama de Noah se disparó gracias a los clips espontáneos que su madre, Liliana , sube a TikTok , mostrando la apariencia adorable y particular de su bebé.

La madre de Noah, Liliana Yáñez, comparte la experiencia de la viralidad y la atención pública.

Cada vez que salen a la calle, el pequeño acapara las miradas al instante. Liliana contó a PEOPLE : “ Por suerte, solo ha recibido comentarios y reacciones positivas en público ”. La mamá admite sentirse un poco abrumada por la atención que despierta Noah, aunque intenta manejar la situación: “ ¡Ahora estoy mentalizada para cuando tenemos que ir a la tienda o sacar a los niños a dar un paseo!” .

La repercusión en internet también trajo consigo un mayor nivel de escrutinio para la familia. Liliana explica que, aunque la mayoría de los comentarios en la vida real son cariñosos y divertidos, la dinámica en las redes es distinta: “Las redes sociales son definitivamente un entorno diferente. A la gente no le gusta ser grosera a través de una pantalla ni hacer comentarios innecesarios cuando tanta gente es amable y divertida”, asegura.

El cuidado del cabello de Noah no sigue rutinas especiales, según su madre.

El desafío de la madre para mantener la privacidad

Frente a los escasos comentarios negativos, Liliana enfrenta la situación con firmeza: “Ser amable no está de más. ¡Yo simplemente bloqueo a los que he pillado e ignoro al resto!”.

La mamá de dos niños admite que aún se encuentra adaptándose a la constante atención que provoca la abundante cabellera de Noah, así como a la exposición que esto genera en medios y redes sociales. Aunque valora el afecto y la simpatía que recibe, reconoce que mantener la privacidad y proteger el bienestar de su familia en un entorno tan visible es todo un desafío.

En cuanto al cuidado del cabello de su hijo, Liliana asegura que no sigue ningún tratamiento específico ni rutina estricta. “La verdad es que no hago nada especial ni tengo ningún esquema fijo”, explica. A veces elige el champú según el aroma que le apetezca ese día, alternando entre lavanda o manzanilla.

Liliana planea evitar cortes drásticos en el cabello de Noah y valora su singularidad.

El desafío de peinar a Noah

Liliana también admite que peinar a Noah no es tarea sencilla: “La verdad es que es un poco difícil peinarlo porque tiene tantos mechones y un remolino tan fuerte que tengo que usar mucha gomina o no se queda en su lugar”. Para manejarlo, suele recurrir a métodos sencillos: un poco de agua, un cepillado rápido y dejar que el cabello se seque al aire, de modo que su volumen se luzca naturalmente.

Aunque sabe que en algún momento habrá que recortar la melena del bebé, por ahora no tiene prisa: “¡Definitivamente empezaría con pequeños cortes!”, comenta, recordando cómo un primer corte afectó la textura del cabello de su hijo mayor: “Tenía algunas ondas en el pelo de bebé, y ahora lo tiene muy liso, como el de su padre”.

Respecto a Noah, Liliana subraya que quiere “evitar un corte de pelo drástico, sobre todo porque es tan preciado ahora mismo”. Y añade que, si llega el día de modificar su estilo, guardará un recuerdo de esa melena única en el baúl familiar.