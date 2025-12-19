El costo de crecer en Jujuy: la Canasta de Crianza supera los $548.000 en Jujuy

La Dirección Provincial de Estadística y Censos de Jujuy (DiPEC) difundió la última valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia correspondiente a noviembre de 2025 . El trabajo fue elaborado por el Departamento de Cuentas Provinciales , bajo la dirección técnica de la ing. Norma Pereyra Rodríguez , y sigue la metodología diseñada por la ex Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía y por el INDEC .

En cuanto a los nuevos valores presentados por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC), este indicador no solo mide cuánto cuesta comprar alimentos y ropa, sino que también pone en valor el tiempo dedicado al cuidado de niños, niñas y adolescentes.

Criar hoy en Jujuy requiere una inversión significativa que varía según la edad . La canasta se compone de dos grandes pilares : el costo de bienes y servicios (alimentos, salud, transporte, educación) y el costo del cuidado (la valorización del tiempo necesario para su atención).

La canasta de crianza jujeña se calcula para cuatro tramos de edad : menores de 1 año; de 1 a 3; de 4 a 5; y de 6 a 12 años. Para noviembre de 2025 , los valores mensuales quedaron así:

Menores de 1 año: El peso del cuidado inicial: $440.175,07 De 1 a 3 años: La etapa de mayor demanda horaria: $521.948,08. De 4 a 5 años: El alivio de la escolarización: $439.090,43 De 6 a 12 años: El pico de consumo de bienes: $548.819,44.

Qué necesita una familia jujeña según la etapa de crecimiento

Menores de 1 año: El peso del cuidado inicial

Para un bebé de meses, el costo total asciende a $440.175,07.

Bienes y servicios: Representan $132.236,01.

Representan $132.236,01. Cuidados: Es el rubro más fuerte, con $307.939,06. Esto se debe a que se estiman 147 horas mensuales de cuidado intensivo (considerando una reducción por jornada laboral legal).

De 1 a 3 años: La etapa de mayor demanda horaria

Este grupo es uno de los más costosos debido a la falta de escolarización obligatoria, lo que eleva las horas de cuidado a 168 mensuales.

El valor total de la canasta es de $521.948,08.

Bienes y servicios: $170.017,73.

$170.017,73. Cuidados: Alcanza los $351.930,35, la cifra más alta en remuneración por tiempo de atención de todo el informe.

De 4 a 5 años: El alivio de la escolarización

Con el inicio del jardín de infantes, la carga horaria de cuidado familiar disminuye a 105 horas mensuales, ya que se descuentan las 3 horas de jornada escolar pública. Esto hace que el valor total sea el más "bajo" de la tabla: $439.090,43.

Bienes y servicios: $219.133,96.

$219.133,96. Cuidados: $219.956,47.

De 6 a 12 años: El pico de consumo de bienes

A medida que crecen, los niños y niñas consumen más, pero requieren menos horas de cuidado directo (84 horas mensuales) al pasar más tiempo en la escuela primaria. Sin embargo, este grupo registra la canasta más cara de todas: $548.819,44.

Bienes y servicios : Se dispara a $268.250,20, reflejando mayores gastos en educación, vestimenta y alimentación.

: Se dispara a $268.250,20, reflejando mayores gastos en educación, vestimenta y alimentación. Cuidados: 280.569,24.

Aunque son menos horas, el costo por hora es mayor ($3.340) debido a que se aplica una modalidad retributiva distinta por ser menos de 24 horas semanales.

La metodología detrás de los números en la Canasta de Crianza

Para calcular estos valores, la DiPEC utiliza la Canasta Básica Total (CBT) ponderada por la edad y el sexo. Para el costo del tiempo, se toma como referencia la remuneración de la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del régimen de casas particulares.

Este informe es una herramienta clave para entender que la crianza no es solo un gasto material, sino una inversión de tiempo que tiene un valor económico real en la sociedad jujeña.

La canasta de crianza es un indicador que busca poner en pesos lo que cuesta sostener el desarrollo de niños y niñas de 0 a 12 años. No solo contempla cuánto hay que gastar en comida, ropa, transporte, salud, educación o vivienda, sino también el valor económico del tiempo de cuidado que una persona adulta dedica todos los días a esas tareas: alimentarlos, bañarlos, llevarlos a la escuela, acompañar tareas, controles médicos, etcétera.

En términos prácticos, esta canasta funciona como insumo clave para la justicia de familia (por ejemplo, en juicios por cuota alimentaria) y para las políticas públicas de infancia, porque permite dimensionar cuánto cuesta realmente criar a un chico o chica según su edad, y cómo impactan la inflación y los salarios en ese monto. A nivel nacional, el propio INDEC remarca que el indicador es una referencia objetiva para la discusión sobre responsabilidades de cuidado y distribución de ingresos en los hogares.