lunes 15 de septiembre de 2025
15 de septiembre de 2025 - 13:07
en vivo Economía.

El dólar oficial sube $15 y se vende a $1480, un nuevo máximo registrado el lunes 15 de septiembre

El dólar al público es ofrecido con alza de 15 pesos o 1%. Aumenta el blue y también los financieros en esta jornada de lunes 15 de septiembre.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Dólar en alza&nbsp;

El dólar mayorista cerró el viernes a $1.453 para la venta, con récord intradiario de $1.457; este lunes la cotización continúa bajo presión.

El mercado se concentra hoy en la presentación del Presupuesto 2026 que dará a conocer el Gobierno. Mientras tanto, los bonos en dólares vuelven a caer en Wall Street este lunes, aunque los ADRs operan a la suba.

SUBE el dólar MEP

El dólar MEP sube y cotiza a $1473,11. De esta manera el dólar MEP tiene una brecha del -0,47% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar MEP acumula una suba del 0,30%.

SUBE el dólar CCL

El dólar CCL sube y cotiza a $1482,12. De esta manera el dólar CCL tiene una brecha del 0,14% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar CCL acumula una suba del 0,10%.

SUBE el dólar cripto

El dólar cripto sube y opera a $1465,64. De esta manera el dólar cripto tiene una brecha del -0,97% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar cripto acumula una suba del 0,61%.

El dólar oficial mayorista llega a $1.480

El dólar al público es ofrecido con alza de 15 pesos o 1%. El mayorista opera cerca del techo de la banda de “no intervención” del BCRA. Reaparecieron fuertes órdenes de venta a $1.473,50

En el mercado minorista, en el Banco Nación, el dólar oficial cotiza para la venta en $1.465.

También se mantiene la atención sobre posibles ventas de reservas por parte del Banco Central (BCRA), ya que la cotización se acerca al límite superior de la banda cambiaria libre en la que el ente puede intervenir sin necesidad de esterilizar pesos.

Dólar, riesgo país y acciones

En medio de tensión financiera, el riesgo país marcó 1140 puntos. De esta manera, el indicador que elabora el JP Morgan tocó un nuevo máximo en los últimos 11 meses.

Mercados: la Bolsa argentina cae 3% en un contexto inestable por el ataque de EEUU a Irán.
Los bonos del Tesoro volvieron a bajar fuerte este lunes. Mientras las acciones argentinas en Wall Street operaban mixtas

