El dólar oficial sube $15 y se vende a $1480, un nuevo máximo registrado el lunes 15 de septiembre

El dólar mayorista cerró el viernes a $1.453 para la venta, con récord intradiario de $1.457; este lunes la cotización continúa bajo presión.
SUBE el dólar MEP
El dólar MEP sube y cotiza a $1473,11. De esta manera el dólar MEP tiene una brecha del -0,47% con el dólar oficial.
Con respecto al cierre de ayer el dólar MEP acumula una suba del 0,30%.
SUBE el dólar CCL
El dólar CCL sube y cotiza a $1482,12. De esta manera el dólar CCL tiene una brecha del 0,14% con el dólar oficial.
Con respecto al cierre de ayer el dólar CCL acumula una suba del 0,10%.
SUBE el dólar cripto
El dólar cripto sube y opera a $1465,64. De esta manera el dólar cripto tiene una brecha del -0,97% con el dólar oficial.
Con respecto al cierre de ayer el dólar cripto acumula una suba del 0,61%.