El duro mensaje del entrenador de Morón en la previa del partido contra Deportivo Madryn

Walter Otta - Entrenador Morón

Las polémicas arbitrales fueron tema durante todo el desarrollo de la Primera Nacional. En los últimos días, Deportivo Madryn quedó en el ojo de la tormenta luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA decidiera dar por ganado 3-0 el partido de ida ante Gimnasia de Jujuy, tras la denuncia del árbitro Lucas Comesaña, quien se negó a salir a dirigir el segundo tiempo alegando supuestas amenazas.

Sobre este tema, Walter Otta entrenador de Deportivo Morón, hizo un comentario que calentó la previa del choque por semifinales ante el equipo del Sur, y alertó: "A lo largo del año ha sido polémico lo de Madryn".

Qué dijo Walter Otta sobre Deportivo Madryn Luego de eliminar a Atlanta en cuartos de final, al DT del Gallo le preguntaron si se piensa en las cuestiones "extrafutbolísticas" a la hora de enfrentar al Aurinegro, y sin dudarlo, Walter Otta respondió: "Imposible no pensarlo. Porque no es sólo este partido. Creo que a lo largo del año ha sido polémico lo de Madryn".

Sin embargo, en la misma respuesta, le marcó la cancha a los dirigentes: "Pero ya es una situación que a mí no me compete. Eso ya es más de los directivos y esperamos que tengamos un partido normal".

image Reducido de la Primera Nacional: los cruces de las semifinales por el segundo ascenso Quedaron definidos los cuatro semifinalistas del Reducido de la Primera Nacional de cara al segundo ascenso a la Liga Profesional. Deportivo Madryn, Estudiantes de Río Cuarto, Morón y Estudiantes de Caseros, buscarán llegar a la gran final. Deportivo Madryn le ganó 1-0 a Gimnasia de Jujuy y pasó de fase luego de la suspensión de la ida y la sanción de la AFA a los jujeños. De esta forma, los dirigidos por Leandro Gracian se medirán en semifinales ante Deportivo Morón (eliminó a Atlanta) Mientras que, la otra semifinal del Reducido, la protagonizarán Estudiantes de Río Cuarto (superó a Gimnasia y Tiro de Salta) y Estudiantes de Caseros que eliminó en el último turno del domingo a Tristán Suárez. Semifinales del Reducido - Partidos de ida Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn: sábado 8 de noviembre, 21.10 hs - Transmisión TyC Sports.

sábado 8 de noviembre, 21.10 hs - Transmisión TyC Sports. Estudiantes de Buenos Aires vs. Estudiantes de Río Cuarto: 8 de noviembre, 19.40 hs - Transmisión aplicación digital.

