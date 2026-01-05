El fiscal Carlos Stornelli pide la extradición de Nicolás Maduro a Argentina

Nicolás Maduro, expresidente venezolano, fue capturado en Caracas en un operativo militar estadounidense y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas desde 2020, con penas de hasta cadena perpetua.
El día sábado el presidente Donald Trump confirmó la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes están en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn a la espera de audiencias judiciales.
Pedido del fiscal Stornelli
Carlos Stornelli, fiscal federal N°4, presentó este lunes un escrito ante el Juzgado Federal N°2 a cargo de Sebastián Ramos, adhiriéndose a la solicitud de las asociaciones FADER y FADD, representadas por Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff.
Stornelli destacó la urgencia por la detención de Maduro y la orden vigente de captura internacional para indagatoria, pidiendo iniciar la extradición activa vía Cancillería argentina.