El Gobierno anticipa descuentos a estatales que participen del paro nacional

El Gobierno les descontará el día a los estatales que se adhieran al paro nacional contra la reforma laboral.

El Gobierno busca en Diputados que el miércoles se emita el dictamen necesario para que la reforma laboral pueda ser debatida en el recinto el jueves. Si lo logra, la CGT organizará un paro nacional , al que se sumarán los sindicatos del sector público . Frente a esto, el Ejecutivo anticipa que aplicará descuentos a los estatales que no vayan a sus puestos de trabajo.

Lo aseguraron dos funcionarios de alto rango de la Casa Rosada . “ Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran ”, advirtió uno de ellos.

Se trata de una práctica que el Ejecutivo ya aplicó en paros nacionales anteriores organizados por la central sindical . La novedad respecto a la tercera y última huelga realizada en abril de 2025 es que esta vez no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis , ya que los gremios que agrupan a los principales servicios de transporte de pasajeros del país confirmaron su adhesión a la protesta.

“ Habrá que organizar a todos los empleados. Pero tienen que venir a trabajar sí o sí. Cómo sea ”, señaló un alto dirigente de La Libertad Avanza sobre la logística que deberá garantizar la asistencia de su planta el día del paro nacional .

En tanto, la UPCN, conducida por Andrés Rodríguez, confirmó su adhesión al paro pero sin participar de la movilización, mientras que la ATE anunció que se manifestará en las calles frente al Congreso el mismo jueves en que la Cámara de Diputados debatirá la reforma laboral, salvo que surja algún imprevisto.

Logística y adhesión sindical: cómo se movilizarán los empleados

La convocatoria a la marcha fue anunciada por Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, quien criticó con firmeza tanto el procedimiento parlamentario como la actitud del Gobierno ante las demandas de los trabajadores. En diálogo con Infobae en vivo, sostuvo que la determinación de organizar un paro con movilización responde a la intención de mantener la presión ciudadana sobre el Congreso, ya que, según su interpretación, su ausencia podría favorecer que el oficialismo avance más rápido con la reforma.

“No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores”, señaló, aludiendo al proceso en la Cámara Alta. El dirigente, con tono irónico, comparó la sesión en el Senado con una escena caótica: “hubo más valijas en el Congreso que en la estación de retiro durante las vacaciones”.

En tanto, Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT y titular de UPCN, defendió la realización del paro nacional previsto para este jueves, coincidiendo con el debate sobre la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Según explicó, “el principal motivo” de la medida de fuerza “es que el proyecto quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”.

El detonante de esta convocatoria al paro masivo se originó por la controversia en torno al artículo que recortaba de manera significativa las licencias médicas.

Ajustes en el proyecto: las licencias médicas y otros artículos clave

Después de que el tema cobrara gran repercusión mediática, el oficialismo se vio obligado a ajustar ese tramo del proyecto, y anunciará los cambios mañana durante la reunión de comisiones en Diputados. La reforma, con esas modificaciones, será tratada en el recinto y luego regresará al Senado, donde La Libertad Avanza pretende lograr su sanción definitiva el viernes próximo.

En la Casa Rosada consideran que la concesión en ese punto debilita el argumento central del paro. Sin embargo, advierten que esa percepción es parcial: la polémica sobre las licencias médicas también puso bajo la lupa de los medios otros aspectos de la llamada Modernización Laboral, que hasta ahora habían pasado desapercibidos.

Rodríguez subrayó que, más allá de cómo quedó redactado el tema de las licencias tras pasar por el Senado, “hay otros artículos muy importantes para modificar”, entre ellos citó “la ultraactividad de los convenios, o que un convenio de empresa sea superador de uno por actividad”, o el que obliga a “pedir permiso para hacer una asamblea” en los lugares de trabajo.

Tensiones internas: críticas al alcance del paro y disputas sindicales

Por su parte, Omar Maturano, titular de La Fraternidad, ratificó que durante el paro nacional convocado por la CGT se detendrá por completo el transporte. “Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas. Como lo ordena la CGT, que lo va a notificar este miércoles en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana”, adelantó el dirigente en Infobae al amanecer, en la conducción de Nacho Girón, junto a Belén Escobar y Luciana Rubinska.

La forma en que se llevará a cabo el paro del jueves también genera tensiones dentro del movimiento sindical. Las discrepancias no se limitan a ATE y UPCN, sino que alcanzan a otros sectores. Rubén Urbano, secretario general de la UOM Córdoba, calificó de “bastante tibios” a los dirigentes de la CGT por no convocar a una huelga con movilización.

“No nos sirve un paro dominguero, un paro matero en estos momentos cruciales. No se trata de un acuerdo salarial, sino de algo gravísimo como quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores”, enfatizó Urbano en diálogo con Eduardo Feinmann por radio Mitre.