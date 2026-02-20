El Gobierno convocó a la mesa política para avanzar con cuatro proyectos en el Congreso: cuáles son

El Gobierno nacional convocó para este lunes a la mesa política con el objetivo de afinar la estrategia legislativa y avanzar con cuatro proyectos considerados prioritarios en el Congreso. El encuentro se realizará a las 14:30 y estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Desde la Casa Rosada aseguran que cuentan con los votos necesarios para sancionar en los próximos días la Reforma Laboral, la Ley de Glaciares, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. En paralelo, el Ejecutivo buscará impulsar en los primeros días de marzo el tratamiento del proyecto que modifica la Ley de Financiamiento Universitario.

Según trascendió, también se trabaja para darle media sanción a la iniciativa que amplía los márgenes de explotación en zonas periglaciares. En el oficialismo confían en lograr mayorías simples con el acompañamiento de sectores provinciales y bloques de la oposición no kirchnerista.

El Gobierno envió al Congreso la reforma penal que lleva la edad de imputabilidad a 13 años. Congreso de la Nación.

Del encuentro participarán, además de Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el asesor Santiago Caputo; y los legisladores Patricia Bullrich y Martín Menem.

En paralelo, el presidente Javier Milei encabezará la primera reunión de gabinete de febrero para definir los objetivos de gestión de 2026 y las prioridades de las sesiones ordinarias. Además, prepara el discurso que brindará el 1 de marzo en la apertura del período legislativo.

En el Gobierno dan por hecho que el Senado ratificará los cambios introducidos en la Reforma Laboral, incluida la eliminación del artículo 44 vinculado al régimen de licencias médicas. La intención es publicar la reglamentación en el Boletín Oficial durante la primera semana de marzo.

Desde Balcarce 50 aseguran que buscan llegar al inicio de las sesiones ordinarias con las principales reformas aprobadas y una agenda legislativa más ordenada, que luego incluya cambios tributarios y otras iniciativas.