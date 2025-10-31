viernes 31 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de octubre de 2025 - 09:34
Salud y alimentos.

El motivo por el que aparecen antojos de comida a la noche y cómo evitarlos

Los antojos nocturnos suelen deberse a la alimentación, las emociones y el sueño; ajustar hábitos diarios con la comida ayuda a evitarlos, según expertos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Por qué aparecen los antojos nocturnos y cómo reducirlos.

Por qué aparecen los antojos nocturnos y cómo reducirlos.

Tener ganas de consumir comidas dulces o saladas antes de dormir es algo frecuente, aunque este comportamiento puede causar incomodidades como acidez o digestiones pesadas. De acuerdo con especialistas consultados por REAL SIMPLE y por profesionales de Harvard Health, estos antojos de la noche suelen vincularse a patrones alimenticios diarios.

Lee además
por que no hacer dietas de ultimo momento
Alimentación

Por qué no hacer dietas de último momento
Estas son dos opciones de desayuno sin harinas, para que puedas disminuir su consumo.
Salud y Alimentos.

Desayuno sin harinas: el secreto de estas dos dietas para mejorar tu bienestar

Reconocer y ajustar estos hábitos puede disminuir la urgencia de comer a altas horas. Los nutricionistas detallan cuáles son los factores más comunes y ofrecen consejos prácticos para controlarlos.

Los antojos nocturnos suelen estar relacionados con hábitos alimenticios y señales emocionales, según expertos en nutrición.

Diferencias clave entre hambre física y antojos

Diferenciar entre hambre real y simples deseos de comer es clave para entender por qué surgen los impulsos de comer por la noche. Según Alex Caspero, nutricionista y fundadora de Delish Knowledge, consultada por Real Simple: “Puedes sentirte satisfecho y aun así tener antojo de algo”.

Mientras que el hambre se calma con casi cualquier comida, los antojos tienden a centrarse en algo específico, como un pastel o una hamburguesa. Caspero advierte que intentar prohibirse estos alimentos deseados suele incrementar la frecuencia de los antojos.

Restringir alimentos deseados durante el día incrementa la frecuencia de los antojos nocturnos, advierten nutricionistas.

Kaytee Hadley, dietista experta en medicina funcional, subrayó la importancia de incluir pequeñas cantidades de los alimentos favoritos a lo largo del día, con el fin de prevenir el ciclo de privación seguido de excesos.

Según Hadley, consumir estos productos de forma consciente ayuda a sostener una relación equilibrada con la alimentación y evita caer en la dinámica de “o todo o nada”.

El impacto de saltarse comidas y la calidad de la dieta

Saltar comidas tiende a intensificar los deseos de comer durante la noche. Según Hadley, en diálogo con Real Simple, omitir el desayuno o demorar la hora del almuerzo provoca un aumento del apetito nocturno, ya que el organismo intenta recuperar la energía perdida.

Saltarse comidas principales, como el desayuno o el almuerzo, favorece la aparición de antojos nocturnos y el descontrol alimenticio.

Por su parte, Samantha Peterson, creadora de Simply Wellness, explicó que saltarse ingestas puede bajar los niveles de glucosa en sangre, elevar las hormonas asociadas al estrés y disminuir la capacidad de autocontrol, fomentando el impulso de consumir alimentos con alto contenido de carbohidratos.

Alimentos cada tres o cuatro horas

Estudios publicados por Harvard señalan que este comportamiento perpetúa el ciclo de antojos durante la noche. Peterson aconseja ingerir alimentos cada tres o cuatro horas para mantener niveles constantes de energía y glucosa en sangre.

Respecto a la alimentación, Hadley subrayó que excluir carbohidratos con almidón, como papas o arroz, puede reducir la sensación de saciedad y favorecer el hambre nocturna. Los carbohidratos complejos, presentes en avena, quinoa o papas, proporcionan fibra y se digieren lentamente, prolongando la sensación de plenitud. Especialistas de Harvard recomiendan priorizar alimentos ricos en fibra y con bajo índice glucémico para ayudar a controlar los antojos.

Incluir proteínas, grasas saludables y fibra en cada comida estabiliza el hambre y limita los antojos nocturnos, según Harvard.

Claves nutricionales y emocionales para reducir los antojos nocturnos

Para mantener los niveles de hambre bajo control y reducir los antojos antes de dormir, Peterson sugiere incorporar en cada comida proteínas, fibra y grasas de buena calidad, siguiendo las pautas de la Escuela de Salud Pública de Harvard. La proporción recomendada consiste en una porción de proteína equivalente al tamaño de la palma de la mano, carbohidratos del tamaño de un puño, frutas o verduras para aportar fibra, y una o dos porciones de grasas saludables comparables al tamaño del pulgar.

Además, las emociones juegan un papel clave en los antojos nocturnos. Según Peterson, factores como el estrés o la búsqueda de consuelo pueden confundirse con hambre. Por eso recomienda hacer una pausa y preguntarse: “¿Qué necesito realmente ahora mismo?”. La respuesta no siempre será comida; en ocasiones, puede ser simplemente descanso o relajación.

La falta de sueño también contribuye a aumentar los antojos nocturnos. Peterson explicó que dormir pocas horas altera las hormonas relacionadas con el hambre, mientras que especialistas de Harvard advierten que el descanso insuficiente fomenta el consumo de alimentos más calóricos y ricos en azúcar durante la noche.

El estrés y la falta de sueño alteran las hormonas del hambre y aumentan el deseo de alimentos calóricos por la noche.

Por esta razón, se recomienda dormir entre siete y nueve horas de manera continua para poder tomar decisiones alimenticias más acordes con las verdaderas necesidades del organismo.

Asimismo, los profesionales destacaron que mantener una digestión saludable y una relación equilibrada con la comida depende de los hábitos diarios, no de episodios aislados. La constancia en la alimentación a lo largo del tiempo tiene un efecto mucho más significativo que un snack puntual antes de acostarse.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Por qué no hacer dietas de último momento

Desayuno sin harinas: el secreto de estas dos dietas para mejorar tu bienestar

Por qué las legumbres son esenciales para una vida saludable y hay que incorporarlas a la dieta

Estos son los signos del zodíaco que recibirán una buena noticia en noviembre según la Inteligencia artificial

Una perra fue herida con una flecha y el video causó indignación en las redes sociales

Lo que se lee ahora
Estos son los signos del zodíaco que recibirán una buena noticia en noviembre según la Inteligencia artificial
Horóscopo.

Estos son los signos del zodíaco que recibirán una buena noticia en noviembre según la Inteligencia artificial

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

La ciencia del sueño explica que los sueños de infidelidad reflejan emociones, miedos e inseguridades personales.
Sociedad.

La ciencia reveló qué significa soñar que tu pareja te engaña

Detuvieron a una mujer acusada de matar a su hija de 9 años.
Policiales.

Una mujer fue detenida acusada de matar a su hija de 9 años: "Le di clonazepan"

Encuentran un hombre con un disparo en la cabeza frente a un cajero automático.
Salta.

Encuentran un hombre con un disparo en la cabeza frente a un cajero automático

Caravana de autos de alta gama por el Paso de Jama: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy video
Actividades.

Caravana de autos de alta gama por el Paso de Jama: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.
Jujuy.

Carlos Sadir: "La reunión con Javier Milei fue muy buena, se aclararon algunas cosas"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel