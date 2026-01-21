miércoles 21 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de enero de 2026 - 17:55
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Miles cruzan cada día para comprar en Bolivia y regresar a Salta cargados. El intendente advierte que el descarte queda del lado argentino y genera tensión.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Chalanas en Aguas Blancas
Lee además
Puerto Chalanas cerrado por la crecida del río Bermejo.
País.

Tras la crecida del río Bermejo, se cerró el Puerto Chalanas en Salta y se prohibió la circulación
sin cruce por chalanas entre salta y bolivia: hasta cuando y preocupacion por la falta de controles
Importante.

Sin cruce por chalanas entre Salta y Bolivia: hasta cuándo y preocupación por la falta de controles

El intendente de Aguas Blancas Adrián Zigarán lo describe con crudeza. “No nos vienen a visitar a nosotros, van a comprar en Bolivia, esa es la realidad” Según su estimación, entre 3.000 y 4.000 personas cruzan por día, y en jornadas pico la cifra puede trepar hasta 20.000.

Compran en Bolivia, tiran en Argentina

Tras comprar mercadería en Bermejo, los compradores regresan por chalana o puente y reorganizan la carga del lado argentino. Allí aparece el problema que representa el reembalaje que genera residuos que quedan en el espacio público.

Zigarán alertó que “todos los días que se va la gente deja un basural" y añadió: “El descarte de caja, embalaje y plástico lo tiran en medio de la plaza nuestra”. La situación se repite especialmente los fines de semana y en temporadas de alto movimiento comercial.

Pese a la tensión que genera la basura, el intendente admite que el municipio no puede cerrar el grifo del comercio sin afectar a la economía local. “De alguna manera vivimos de ese comercio”, reconoció.

La lógica es simple. Aguas Blancas funciona como nodo logístico, pero el beneficio principal queda en Bolivia. El costo ambiental y operativo que implica la limpieza, la recolección y el ordenamiento queda del lado argentino.

Embed - ADRIÁN ZIGARÁN - Intendente de Aguas Blancas - Sin cruce por chalanas entre Salta y Bolivia

Un fenómeno comparable al de La Quiaca

El intendente marcó paralelismos con lo que ocurre en Jujuy. “Debe ser lo mismo que pasa en Jujuy, en La Quiaca con los carritos, la mercadería”. La dinámica es similar porque hay un cruce corto, se genera abastecimiento, hay necesidad de un reembalaje y el retorno.

La diferencia en Aguas Blancas es que, históricamente, el cruce en chalana permite sortear el rodeo del puente y evitar trámites migratorios, lo que vuelve el flujo más rápido.

Cuando la frontera no es turística, sino utilitaria

Zigarán sintetizó la situación de Aguas Blancas con claridad al remarcar "Es un pueblo de turismo de compras". No se trata de gastronomía, paisaje o recreación, sino de consumo y logística, con el impacto que eso implica en infraestructura y servicios urbanos.

Un corredor que mueve miles de personas por día

El cruce entre Aguas Blancas y Bermejo es uno de los puntos fronterizos más activos del norte argentino. Según el intendente Adrián Zigarán, el flujo habitual ronda entre 3.000 y 4.000 personas por día, pero en fechas pico puede escalar hasta 20.000, especialmente durante temporadas de compras, feriados y vacaciones.

Ese volumen no solo explica la presencia constante de tours de compras, sino también la presión sobre el lado argentino del cruce, donde deben absorberse el tránsito peatonal, el descarte de embalajes y la logística de traslado.

Zigarán aseguró: “Debemos tener un público diario de tres mil, cuatro mil personas y en días pico puede haber hasta veinte mil”.

Puerto Chalanas cerrado por la crecida del río Bermejo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tras la crecida del río Bermejo, se cerró el Puerto Chalanas en Salta y se prohibió la circulación

Sin cruce por chalanas entre Salta y Bolivia: hasta cuándo y preocupación por la falta de controles

Gripe H3N2: confirmaron la primera muerte en Argentina

Los contagios de sífilis crecieron un 71 % en los últimos cinco años en Argentina

Milei en la firma del acuerdo Mercosur-UE: "La libertad y el comercio son la base de la prosperidad argentina"

Lo que se lee ahora
El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Alerta por tormentas.
SMN.

Sigue el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Paso de Jama video
Atención.

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

Un ciclón azotó Sicilia, provocó evacuaciones y escenas de caos en zonas costeras.
Italia.

Un violento ciclón golpeó Sicilia y obligó a evacuar zonas costeras

Subsidios de luz y gas.
País.

Se puso en marcha el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas: cómo acceder

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel