martes 09 de septiembre de 2025

9 de septiembre de 2025 - 09:16
Frontera.

El Paso de Jama sigue cerrado por alerta meteorológica en este martes 9 de septiembre

El Paso de Jama permanece cerrado para todo tipo de vehículos por mal tiempo en la cordillera. Vialidad y organismos meteorológicos mantienen la alerta.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Paso de Jama (3).jpg

El Paso de Jama, uno de los pasos fronterizos más importantes entre Argentina y Chile, continúa inhabilitado este martes 9 de septiembre de 2025 tras el cierre preventivo iniciado el domingo 7 de septiembre. La medida rige para todo tipo de vehículos y fue adoptada por recomendación de Vialidad, debido a las condiciones climáticas adversas en la zona cordillerana.

asi estan las rutas este martes 9 de septiembre: cortes, desvios y choques
Tránsito.

Así están las rutas este martes 9 de septiembre: cortes, desvíos y choques
Paso de Jama:  viento blanco
Frontera.

Cerraron el Paso de Jama por acumulación de nieve este lunes 8 de septiembre

en las jornadas de domingo y lunes, el corte a raíz de la presencia de nieve y fuertes vientos en la Ruta 27 CH, sin embargo en la jornada de hoy se espera altas temperaturas en la zona de Atacama t Tarapacá con la presencia de vientos moderados a fuertes sobre RUTA 27 CH desde el km 53.890.

Alerta meteorológica en el Paso de Jama

El Servicio Meteorológico de Chile advirtió sobre vientos moderados a fuertes que afectan las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. En este sentido, desde el lado argentino de la cordillera, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alerta alguna.

Si bien en el Complejo Fronterizo del Paso de Jama el cielo se mantiene parcialmente cubierto, las condiciones en altura obligan a mantener el cierre hasta nuevo aviso. Autoridades recomiendan a los viajeros postergar traslados y consultar los partes oficiales antes de planificar viajes hacia la frontera.

El Paso de Jama, ubicado a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, es un corredor clave para el transporte de carga y turismo entre el noroeste argentino y el norte chileno. Por ello, cualquier cierre preventivo impacta directamente en el flujo comercial y de pasajeros, aunque la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.

Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Por  Ramiro Menacho

