El presunto asesino serial de Jujuy se retiró del MPA

Pasadas las 10 de la mañana, el presunto asesino serial del caso en Alto Comedero , Matías Jurado , llegó Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que le realicen la pericia psicológica correspondiente. El principal imputado en la causa se retiró del lugar tras aproximadamente una hora y media para volver al penal de Alto Comedero en donde se encuentra actualmente alojado.

Horas antes, pasadas las 8 de la mañana, el Fiscal Regional del MPA Guillermo Beller, dio una conferencia de prensa para dar más detalles y las últimas novedades en torno al caso en Alto Comedero.

“Esta vez sí podemos hablar por primera vez de ADN humano, en el caso de los restos óseos encontrados, siguen siendo analizados”, fue uno de los primeros anuncios de Beller sobre la causa.

Dijo además que en el primer hallazgo se encontró mucha piel: “De esa piel hay un trozo que aparentemente podría corresponder a partes del cuerpo humano: una oreja o nariz y en el día de ayer pudimos cuantificar esto, la piel ha dado positivo para ADN humano”, confirmó el fiscal.

En cuanto a la carátula, Beller indicó que desde un principio sostuvieron que se trataba de “homicidio agravado” ya que en otras ocasiones se pudo escuchar o leer “asesino serial o múltiple asesino.”

Beller también remarcó la importancia de cotejar los restos óseos para determinar su eran o no humanos. “Cuando se terminen de analizar las muestras de ADN. Se podrá sacar información de ahí y armar un perfil. Lo que sí sabemos es que se trata de un individuo masculino. Los familiares se acercaron y pudimos avanzar con este tejido encontrado”.

Matías Jurado - presunto asesino de Alto Comedero

¿Quién es Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy?

Jurado cuenta con antecedentes penales. Ya había estado preso en tres oportunidades: la primera vez cuando tenía apenas 17 años, después en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas con arma en ocasión de robo. Su última condena fue de 3 años y 4 meses de cárcel, pero recuperó la libertad condicional en 2020.

La Fiscalía sostiene que Jurado podría estar vinculado a al menos cinco desapariciones recientes. Una de las víctimas es Jorge Omar Anachuri, de 68 años, cuyo rastro se perdió el 25 de julio. Según las pruebas recolectadas, fue visto por última vez subiendo a un taxi junto al imputado. La declaración del chofer y los registros del GPS confirmaron que el destino final fue la casa de Jurado.

A partir de ese caso, surgieron coincidencias con otras desapariciones en la zona. Todas las víctimas compartían un perfil similar: hombres mayores, en situación de vulnerabilidad y con contacto reciente con el acusado. En los operativos realizados en su vivienda, se encontraron restos humanos, fragmentos de piel, ropa parcialmente quemada y elementos que podrían haber sido utilizados para ocultar los crímenes.