miércoles 18 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de febrero de 2026 - 16:53
Tendencia.

El sándwich de morrón que es viral en redes: ¿la sensación del verano o solo estética?

Influencers compartieron en redes una versión sin pan, colorida y fresca. La idea se volvió viral, aunque algunos dudan de si realmente es sabrosa.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El sándwich de morrón, la tendencia del verano que desató debate en las redes sociales.

El sándwich de morrón, la tendencia del verano que desató debate en las redes sociales.

El sándwich de morrón se convirtió en la sensación más comentada en TikTok durante los últimos meses, acumulando miles de publicaciones de usuarios e influencers especializados en cocina saludable que muestran a diario sus propias versiones.

Lee además
La nueva tendencia de la moda.
Combinación.

Sándwich dressing, la tendencia de moda para vestirse en invierno 2025
dia mundial del sandwich: la inteligencia artificial dijo cual es el mejor de argentina
Imperdible.

Día Mundial del Sandwich: la inteligencia artificial dijo cuál es el mejor de Argentina

Esta propuesta reemplaza el pan convencional por mitades de pimiento morrón fresco, aportando textura crujiente, frescura y un atractivo visual para quienes buscan alternativas nutritivas y originales en la cocina. La preparación comienza al elegir un pimiento morrón grande y maduro, preferentemente rojo o amarillo por su sabor más dulce.

El sándwich de morrón, la tendencia del verano que desató debate en las redes sociales.

Cómo preparar la base del sándwich

Ese morrón se parte longitudinalmente por la mitad y se le quitan las semillas y las nervaduras blancas del interior. Cada una de esas mitades se utiliza como base y “tapa” del sándwich, sustituyendo por completo al pan tradicional para preparar esta versión fresca y distinta del clásico sándwich.

El interior del sándwich ofrece infinitas posibilidades y se puede adaptar a distintos gustos. Entre los más vistos en los videos virales de TikTok sobresalen ingredientes como queso crema, hojas de lechuga, jamón, pollo, milanesas, palta, aceitunas, embutidos y snacks crujientes.

Además, es frecuente incorporar salsas suaves o aderezos que potencien el sabor, procurando siempre que los componentes sean frescos y que las combinaciones resulten originales y variadas para quienes buscan innovar en esta versión del clásico sándwich.

Embed
@maiarita.mp sándwich de MORRON @tinchomosca | degustando con #papa #comida sonido original - Maiarita

Uno de los principales encantos de este sándwich radica en su sensación crocante al morder, así como en su presentación atractiva, potenciada por los vivos tonos del pimiento. Representa una opción ligera, sin harinas y compatible con dietas libres de gluten. Su flexibilidad permite que se adapte a distintos hábitos alimenticios, lo que lo ha transformado en una alternativa frecuente y refrescante para los días cálidos.

El crujido y la estética que conquistaron TikTok

El boom del sándwich de morrón impulsó a cientos de usuarios de la plataforma a animarse a prepararlo y compartir sus experiencias.

Mientras que muchos celebraron el resultado en los comentarios, se generó cierta controversia en redes: algunos internautas cuestionaron el sabor real de la receta, señalando que el pimiento morrón crudo podría ser difícil de digerir o tener un gusto que no resulta del todo agradable.

Receta viral del sándwich de morrón.

Estas críticas alimentaron la discusión sobre si la popularidad de esta tendencia se debe más a su impacto visual para la cámara que a un disfrute auténtico del paladar.

Entre las sugerencias que más circulan al preparar una versión óptima del sándwich, se subraya la necesidad de no centrar el relleno únicamente en fiambres industriales o quesos muy grasos.

Consejos para un relleno nutritivo y equilibrado

Los creadores de contenido en TikTok aconsejan combinar verduras frescas, proteínas ligeras y salsas naturales. Mantener este balance resulta clave para garantizar una comida nutritiva y diversa, evitando que la preparación se vuelva repetitiva o poco saludable.

Al optar por productos frescos y reducir al mínimo los alimentos ultraprocesados, este sándwich se convierte en una alternativa que no solo luce llamativa en las redes sociales, sino que también propone una forma diferente y sabrosa de disfrutar un almuerzo nutritivo a lo largo de toda la temporada.

A medida que la discusión sobre esta receta viral sigue vigente, cada vez más creadores y usuarios de TikTok deciden probarla y relatar su experiencia en sus perfiles digitales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sándwich dressing, la tendencia de moda para vestirse en invierno 2025

Día Mundial del Sandwich: la inteligencia artificial dijo cuál es el mejor de Argentina

Orán: asaltó un comercio con un cuchillo, se llevó sándwiches de miga y ahora va a juicio

Tres trucos esenciales para mantener tu freidora de aire libre de olores

Inicia la 2° etapa de inscripción en el Populorum Progressio: fechas, horarios y todas las carreras 2026

Lo que se lee ahora
ANSES se prepara para pagar una ayuda fundamental para muchas familias.
Economía.

Ayuda escolar ANSES 2026: quiénes pueden cobrar hasta $340.000 y cómo no quedar afuera

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Tutorias en el secundario. video
Fechas.

Arrancan las tutorías para los estudiantes que adeudan materias en Jujuy

Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes
Economía

Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes

Transporte en Jujuy.
Protesta.

La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará en Jujuy

Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Hoy rige la nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

Hoy es Miércoles de Cenizas.  video
Religión.

Miércoles de Cenizas: significado, horarios de misas y todo lo que tenés que saber

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel