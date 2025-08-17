domingo 17 de agosto de 2025

17 de agosto de 2025 - 10:40
País.

Elecciones 2025: uno por uno, los candidatos a senadores y diputados ya confirmados

Este domingo 17 de agosto culmina el plazo para presentar las nóminas que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Te contamos como se conforman las listas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Hoy vence el plazo para presentar las listas de cara a las elecciones 2025 de octubre.

Hoy vence el plazo para presentar las listas de cara a las elecciones 2025 de octubre.

Este domingo es el último día para presentar formalmente las listas de los candidatos a diputados y senadores que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre en Argentina. Algunos ya fueron confirmados y otros lo harán en el transcurso del día antes de las 00.

elecciones 2025: realizaran jornadas para ensenar el uso de la boleta unica de papel
Capacitación.

Elecciones 2025: realizarán jornadas para enseñar el uso de la Boleta Única de Papel
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.
Elecciones 2025.

Carlos Sadir: "Todavía no tenemos definidos los candidatos"

Una por una, las fuerzas políticas que ya confirmaron a sus candidatos

Fuerza Patria

El frente liderado por Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa consolidó su unidad interna y confirmó a Itai Hagman como cabeza de lista de diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Mariano Recalde buscará renovar su banca como senador, acompañado por Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

FUERZA PATRIA

En la provincia de Buenos Aires, el ex canciller Jorge Taiana encabeza la lista de diputados por el mismo espacio.

FUERZA PATRIA GRANDE

La Libertad Avanza

El oficialismo libertario también dio a conocer sus postulantes: para el Senado por la Ciudad de Buenos Aires, la lista estará encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con Agustín Monteverde en segundo lugar.

Para Diputados, competirá Alejandro Fargosi como primer candidato, seguido por Patricia Holzman. En la provincia de Buenos Aires, el economista José Luis Espert fue confirmado para encabezar la lista de diputados. Además, en Mendoza se sumó Luis Petri, quien encabezará la lista a diputados nacionales por parte de LLA.

LA LIBERTAD AVANZA

Provincias Unidas (frente de gobernadores)

El ámbito del peronismo federal también oficializó sus candidaturas: en provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo será el aspirante a diputado. En la Ciudad de Buenos Aires, se están evaluando las candidaturas de Facundo Manes y Martín Lousteau.

Por su parte, Juan Schiaretti será el candidato en Córdoba, y en Santa Fe competirá Gisela Scaglia.

Randazzo - Schiretti

Fuerza Patria Chaco

En Chaco, Jorge Capitanich encabeza la lista al Senado por Fuerza Patria Chaco, acompañado por Magda Ayala, Rodrigo Ocampo y María Laura Zacarías. La nómina para la Cámara de Diputados provincial la lidera Sergio Dolce, con Julieta Campo, Juan Manuel García y Luisinia Lita como acompañantes.

FUERZA PATRIA CHACO

Unidad Popular (CABA)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Lozano, referente de la CTA y Unidad Popular, encabeza la lista de diputados. Lo acompañan Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo, mientras que el cuarto lugar lo ocupa Nina Brugo y el quinto Pablo Bergel.

UNIDAD POPULAR - Claudio Lozano

Otros nombres y sorpresas

En Buenos Aires, el dirigente Santiago Cúneo confirmó su candidatura a diputado nacional, acompañado por un referente del Sindicato de Químicos y el humorista Raúl Biaggioni (alias “Larry de Clay”) en tercer lugar.

SANTIAGO CÚNEO

El espacio Partido Integrar, liderado por el exfutbolista Claudio “Turco” García, presentó su nómina para la provincia de Buenos Aires, con García como cabeza de lista.

