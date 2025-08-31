Elecciones en Corrientes: el oficialismo se impone y se encamina a ganar en primera vuelta

La provincia de Corrientes vivió este domingo una jornada electoral en la que más de 950 mil ciudadanos estuvieron habilitados para votar gobernador, legisladores y autoridades municipales en 73 distritos.
Según los primeros datos oficiales, pasadas las 22 horas y con el 11% de las mesas escrutadas, el frente oficialista Vamos Corrientes se impone con el 52% de los votos, lo que le permitiría quedarse con la gobernación en primera vuelta.
El actual mandatario, Gustavo Valdés, celebró los resultados provisorios y destacó la performance de la fuerza que lidera: “Es un triunfo contundente, una gran alegría”, aseguró al dialogar con la prensa antes de conocerse los cómputos oficiales.
Su hermano y candidato a sucederlo, Juan Pablo Valdés, también expresó confianza en que el resultado lo consagre gobernador: “Muy contento. Vamos a terminar de esperar los resultados, pero tenemos un número que nos da ganadores en primera vuelta”, señaló desde el búnker de campaña.
image
Los hermanos Valdés aseguraron su triunfo en las Elecciones de Corrientes.
Los hermanos Valdés caminaron juntos desde Casa de Gobierno por la calle 25 de Mayo hasta el centro de campaña, acompañados por la comitiva oficial, en un gesto de celebración anticipada del triunfo.
En tanto, el candidato kirchnerista Martín Ascúa se ubica en el segundo lugar de la contienda, mientras que La Libertad Avanza aparece más relegada, en el cuarto puesto.
Además de definir la sucesión en la gobernación, las elecciones correntinas también renovarán 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial.
El candidato de Encuentro por Corrientes, Ricardo Colombi, reconoció la derrota y felicitó al oficialismo aunque todavía no hay datos oficiales.
“Nosotros felicitamos a todos los que nos han acompañado, a todos nuestros militantes, a nuestros dirigentes, nuestros punteros, aquellos que confiaron en nosotros. El ciudadano decidió. Hay que respetar esa decisión. Somos demócratas, nos criamos en la democracia y por lo tanto, felicitaciones a todos los que han concurrido a emitir su voto y fundamentalmente a los que nos acompañaron a nosotros, a la otra fuerza política”, señaló.
