viernes 15 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de agosto de 2025 - 10:22
Política.

Elecciones presidenciales en Bolivia 205: sistema de conteo y operativo de seguridad

El domingo se realizan las elecciones presidenciales en Bolivia y habrá un sistema particular para el conteo de votos y un gran operativo de seguridad.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Elecciones presidenciales en Bolivia 205: sistema de conteo y operativo de seguridad

Elecciones presidenciales en Bolivia 205: sistema de conteo y operativo de seguridad

El próximo 17 de agosto, Bolivia vivirá unas elecciones presidenciales en las que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) implementará dos sistemas clave para garantizar la transparencia de los resultados: el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) y el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (Scorc). A esto se sumará un histórico despliegue policial para resguardar el proceso.

Lee además
Los tres candidatos que podrían redefinir el rumbo político de Bolivia
Elecciones.

Los tres candidatos que podrían redefinir el rumbo político de Bolivia
elecciones en bolivia: como votan los residentes bolivianos en jujuy
17 de agosto.

Elecciones en Bolivia: cómo votan los residentes bolivianos en Jujuy

Sirepre: resultados preliminares para informar, no para definir

El Sirepre es una herramienta tecnológica que permite difundir datos preliminares la misma noche de la elección. Su objetivo es brindar a la población información rápida y confiable antes del cómputo oficial, aunque sus cifras no son vinculantes.

A través de una aplicación móvil, operadores del OEP capturarán imágenes de las actas electorales, transcribirán los resultados y enviarán la información por una red segura siguiendo estrictos protocolos. Aunque no cubre las zonas sin acceso a internet, sí abarca la gran mayoría de recintos electorales, ofreciendo un panorama general de la votación.

Scorc: el sistema oficial y definitivo

El Scorc es el mecanismo oficial para consolidar los resultados y proclamar a los ganadores. Procesa el 100% de las actas, previamente firmadas, selladas y trasladadas bajo custodia.

Los Tribunales Electorales Departamentales (TED) se encargan del cómputo en sus regiones, mientras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) procesa el voto en el exterior y realiza el cómputo nacional. Este proceso es público, cuenta con la presencia de observadores nacionales e internacionales, y debe concluir en un máximo de cinco días desde la recepción del último cómputo departamental.

Durante ese lapso, el TSE emitirá dos informes diarios y publicará los avances en su portal web, actualizados en tiempo real.

Elecciones presidenciales en Bolivia 205: sistema de conteo y operativo de seguridad
Elecciones presidenciales en Bolivia 205: sistema de conteo y operativo de seguridad

Elecciones presidenciales en Bolivia 205: sistema de conteo y operativo de seguridad

Más de 25.000 policías garantizarán la seguridad electoral

En el marco del plan “Elecciones en paz”, la Policía Boliviana destinará 25.044 efectivos —el 66% de su fuerza— a la custodia del material electoral, vigilancia de recintos y resguardo general del proceso.

Según el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, el 100% de los 38.000 policías del país será acuartelado el día de la votación, cumpliendo con la normativa vigente. Además, se desplegarán agentes encubiertos y personal de civil para monitorear posibles incidentes, especialmente en zonas previamente identificadas como sensibles.

Los autos de buen gobierno emitidos por cada departamento entrarán en vigencia desde la medianoche del 15 de agosto, regulando el consumo de alcohol, el transporte y otras actividades que puedan afectar el desarrollo pacífico de los comicios.

Elecciones presidenciales en Bolivia 205: sistema de conteo y operativo de seguridad
Elecciones presidenciales en Bolivia 205: sistema de conteo y operativo de seguridad

Elecciones presidenciales en Bolivia 205: sistema de conteo y operativo de seguridad

Un proceso bajo estricta vigilancia

La combinación de tecnología electoral, protocolos de transparencia y un despliegue policial sin precedentes busca garantizar que las elecciones de 2025 se desarrollen con seguridad, transparencia y en un clima de paz en todo el territorio nacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los tres candidatos que podrían redefinir el rumbo político de Bolivia

Elecciones en Bolivia: cómo votan los residentes bolivianos en Jujuy

Restricciones de tránsito en Alto Comedero por el desfile de la Independencia de Bolivia

Cuáles son las provincias de Argentina con mayor comunidad boliviana

Se llevó a cabo un acto por el aniversario de la Independencia de Bolivia en Jujuy

Lo que se lee ahora
Una pareja pierde su vuelo a Puerto Rico tras confiar en información errónea de ChatGPT sobre la visa.
Redes sociales.

Una pareja confió en el ChatGPT para informarse sobre la visa y perdieron el vuelo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Ingresa un frente frío y ciclogénesis en Argentina: cómo va a estar el tiempo en Jujuy
Pronóstico.

Ingresa un frente frío y ciclogénesis en Argentina: cómo va a estar el tiempo en Jujuy

Matías Jurado declarando en el MPA  video
Crimen.

Cambiarán la carátula de la causa de Matías Jurado: cuáles son los motivos según el Fiscal

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel