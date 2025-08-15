Elecciones presidenciales en Bolivia 205: sistema de conteo y operativo de seguridad

El próximo 17 de agosto , Bolivia vivirá unas elecciones presidenciales en las que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) implementará dos sistemas clave para garantizar la transparencia de los resultados: el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) y el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (Scorc) . A esto se sumará un histórico despliegue policial para resguardar el proceso.

17 de agosto. Elecciones en Bolivia: cómo votan los residentes bolivianos en Jujuy

Elecciones. Los tres candidatos que podrían redefinir el rumbo político de Bolivia

El Sirepre es una herramienta tecnológica que permite difundir datos preliminares la misma noche de la elección. Su objetivo es brindar a la población información rápida y confiable antes del cómputo oficial, aunque sus cifras no son vinculantes.

A través de una aplicación móvil, operadores del OEP capturarán imágenes de las actas electorales, transcribirán los resultados y enviarán la información por una red segura siguiendo estrictos protocolos. Aunque no cubre las zonas sin acceso a internet, sí abarca la gran mayoría de recintos electorales, ofreciendo un panorama general de la votación.

El Scorc es el mecanismo oficial para consolidar los resultados y proclamar a los ganadores. Procesa el 100% de las actas , previamente firmadas, selladas y trasladadas bajo custodia.

Los Tribunales Electorales Departamentales (TED) se encargan del cómputo en sus regiones, mientras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) procesa el voto en el exterior y realiza el cómputo nacional. Este proceso es público, cuenta con la presencia de observadores nacionales e internacionales, y debe concluir en un máximo de cinco días desde la recepción del último cómputo departamental.

Durante ese lapso, el TSE emitirá dos informes diarios y publicará los avances en su portal web, actualizados en tiempo real.

Elecciones presidenciales en Bolivia 205: sistema de conteo y operativo de seguridad Elecciones presidenciales en Bolivia 205: sistema de conteo y operativo de seguridad

Más de 25.000 policías garantizarán la seguridad electoral

En el marco del plan “Elecciones en paz”, la Policía Boliviana destinará 25.044 efectivos —el 66% de su fuerza— a la custodia del material electoral, vigilancia de recintos y resguardo general del proceso.

Según el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, el 100% de los 38.000 policías del país será acuartelado el día de la votación, cumpliendo con la normativa vigente. Además, se desplegarán agentes encubiertos y personal de civil para monitorear posibles incidentes, especialmente en zonas previamente identificadas como sensibles.

Los autos de buen gobierno emitidos por cada departamento entrarán en vigencia desde la medianoche del 15 de agosto, regulando el consumo de alcohol, el transporte y otras actividades que puedan afectar el desarrollo pacífico de los comicios.

Elecciones presidenciales en Bolivia 205: sistema de conteo y operativo de seguridad Elecciones presidenciales en Bolivia 205: sistema de conteo y operativo de seguridad

Un proceso bajo estricta vigilancia

La combinación de tecnología electoral, protocolos de transparencia y un despliegue policial sin precedentes busca garantizar que las elecciones de 2025 se desarrollen con seguridad, transparencia y en un clima de paz en todo el territorio nacional.