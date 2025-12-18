EN VIVO: minuto a minuto de la movilización contra la reforma laboral

El movimiento obrero organizado se moviliza este jueves 18 de diciembre, desde las 15, a la Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de la reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Empresarios y gremios expusieron en el Senado por la reforma laboral
Referentes de la UIA y la Mesa de Enlace destacaron la eventual baja en la litigiosidad e indemnizaciones. La CGT apuntó a la inconstitucionalidad y apeló a la “responsabilidad de los senadores”. Las CTA criticaron al Gobierno por la pérdida de empleo y los salarios.