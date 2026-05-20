miércoles 20 de mayo de 2026
20 de mayo de 2026 - 10:45
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EN VIVO: seguí el minuto a minuto de la sesión en Diputados

El Gobierno de Javier Milei obtuvo quórum en Diputados y este miércoles intenta avanzar con una reforma del esquema de subsidios por Zonas Frías

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Sesión Especial en la Cámara de Diputados

Sesión Especial en la Cámara de Diputados

El Gobierno de&nbsp;Javier Milei&nbsp;buscará este miércoles avanzar en la Cámara de Diputados con&nbsp;una reforma del esquema de subsidios por Zonas Frías

El Gobierno de Javier Milei buscará este miércoles avanzar en la Cámara de Diputados con una reforma del esquema de subsidios por Zonas Frías

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La Cámara de Diputados tenía prevista para este miércoles una doble convocatoria: a las 10, el oficialismo buscaba abrir la sesión para tratar los cambios al régimen de Zona Fría, la Ley Hojarasca y otros proyectos impulsados por la Casa Rosada. Mientras que a las 11, la oposición anticipó la reunión para la interpelación a Manuel Adorni.

Pasadas las 10 de la mañana, los aliados consiguieron el numero necesario para iniciar la sesión.

Los bloques opositores buscaban que el jefe de Gabinete diera explicaciones sobre su patrimonio. Ante este panorama, tienen dos alternativas: esperar a que termine el primer debate, que duraría unas diez horas, y luego intentar reunir el piso de 129 diputados para abrir otra sesión, o directamente postergar la convocatoria para otro día.

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Diputados sesiona con quórum ajustado y bloqueó el intento de interpelar a Manuel Adorni

Llegadas las 10:23, el oficialismo logró quórum y bloqueó el intento opositor de interpelar a Adorni. La Libertad Avanza consiguió habilitar el debate en la Cámara Baja con la presencia de 129 diputados dejando abierta la Sesión Especial conforme al requerimiento de números reglamentarios.

En la sesión de hoy, se tratará de aprobar la reducción de subsidios por Zona Fría y la Ley Hojarasca, mienta que los bloques opositores buscaban una sesión para las 11hs donde el diera explicaciones el jefe de Gabinete.

Según medios parlamentarios, el escenario era de quórum ajustado, con La Libertad Avanza negociando con el PRO, sectores de la UCR y aliados para llegar a los 129 diputados necesarios.

En paralelo, la oposición había convocado a otra sesión para las 11, con el objetivo de debatir proyectos que buscan interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades vinculadas a su patrimonio y al uso de bienes y fondos públicos. Si el oficialismo logra sostener primero su sesión, puede bloquear o demorar el intento opositor de avanzar con la citación del funcionario.

Cámara de Diputados - sesion especial

El oficialismo consiguió quórum para tratar un paquete de temas, entre los que también figura la ley Hojarasca.

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Qué temas se tratarán en la sesión en Diputados

La primera sesión convocada en Diputados, por La Libertad Avanza, para las 10hs, en medio de la fuerte tensión por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene un temario que incluye la reducción geográfica del régimen de subsidio al gas por Zona Fría, la Ley Hojarasca y una serie de tratados internacionales. Mientras que la Ley Hojarasca tiene como objetivo de avanzar en una depuración del sistema normativo argentino mediante la derogación de 70 leyes consideradas "obsoletas" o innecesarias.

El segundo debate convocado en la Cámara Baja, a las 11, es por los proyectos para interpelar al jefe de Gabinete, para que brinde explicaciones en Diputados sobre presuntas irregularidades vinculadas a su situación patrimonial y al uso de bienes y fondos públicos, a partir de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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