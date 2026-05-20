EN VIVO: seguí el minuto a minuto de la sesión en Diputados

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Diputados sesiona con quórum ajustado y bloqueó el intento de interpelar a Manuel Adorni

Llegadas las 10:23, el oficialismo logró quórum y bloqueó el intento opositor de interpelar a Adorni. La Libertad Avanza consiguió habilitar el debate en la Cámara Baja con la presencia de 129 diputados dejando abierta la Sesión Especial conforme al requerimiento de números reglamentarios.

En la sesión de hoy, se tratará de aprobar la reducción de subsidios por Zona Fría y la Ley Hojarasca, mienta que los bloques opositores buscaban una sesión para las 11hs donde el diera explicaciones el jefe de Gabinete.

Según medios parlamentarios, el escenario era de quórum ajustado, con La Libertad Avanza negociando con el PRO, sectores de la UCR y aliados para llegar a los 129 diputados necesarios.

En paralelo, la oposición había convocado a otra sesión para las 11, con el objetivo de debatir proyectos que buscan interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades vinculadas a su patrimonio y al uso de bienes y fondos públicos. Si el oficialismo logra sostener primero su sesión, puede bloquear o demorar el intento opositor de avanzar con la citación del funcionario.