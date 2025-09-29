EN VIVO: Vélez se va al descanso con una victoria parcial 2-1 sobre Atlético Tucumán

El Fortín marcha a los vestidores con ventaja 2-1 ante el Decano. Hasta el momento, los goles del equipo vencedor fue de Braian Romero (36' 1T y 39' 1T).
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Vélez venció 2-1 a San Martín (SJ) en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y 1 terminó en empate. En ellos, recibió 2 goles en su arco y anotó 9 en la malla rival.
Atlético Tucumán venció en casa a River Plate por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 5 en su arco.
El árbitro Leandro Rey Hilfer fue el encargado de supervisar el juego en el el Fortín.
El entrenador Guillermo Barros Schelotto dispuso una formación 4-5-1 con Tomás Marchiori defendiendo el arco; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez como zagueros; Claudio Baeza, Agustín Bouzat, Matías Pellegrini, Tomás Galván y Francisco Pizzini en el centro del campo; con Braian Romero como atacantes.
Por su parte, Lucas Pusineri salió a jugar con un esquema 4-4-2, con el arquero Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela como defensores; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Kevin López y Nicolás Laméndola como centrocampistas; y Mateo Bajamich y Leandro Díaz como delanteros.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
