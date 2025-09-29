lunes 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 - 20:55
Liga Profesional

EN VIVO: Vélez se va al descanso con una victoria parcial 2-1 sobre Atlético Tucumán

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

EN VIVO: Atlético Tucumán gana 1 a 0 ante Vélez
BsAs (DataFactory)

El Fortín marcha a los vestidores con ventaja 2-1 ante el Decano. Hasta el momento, los goles del equipo vencedor fue de Braian Romero (36' 1T y 39' 1T).

Las estadísticas del encuentro entre Vélez y Atlético Tucumán del Clausura:

  • Posesión: Vélez (40%) VS Atlético Tucumán (60%)
  • Tiros al arco: Vélez (4) VS Atlético Tucumán (0)
  • Fouls cometidos: Vélez (5) VS Atlético Tucumán (6)
  • Pases Correctos: Vélez (218) VS Atlético Tucumán (136)
  • Pases Incorrectos: Vélez (60) VS Atlético Tucumán (33)
  • Recuperaciones: Vélez (6) VS Atlético Tucumán (9)
  • Tarjetas Amarillas: Vélez (1) VS Atlético Tucumán (1)
  • Tiros Libres: Vélez (1) VS Atlético Tucumán (1)
Así llegan Vélez y Atlético Tucumán

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

Vélez venció 2-1 a San Martín (SJ) en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y 1 terminó en empate. En ellos, recibió 2 goles en su arco y anotó 9 en la malla rival.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

Atlético Tucumán venció en casa a River Plate por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 5 en su arco.

El árbitro Leandro Rey Hilfer fue el encargado de supervisar el juego en el el Fortín.

Formación de Vélez hoy

El entrenador Guillermo Barros Schelotto dispuso una formación 4-5-1 con Tomás Marchiori defendiendo el arco; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez como zagueros; Claudio Baeza, Agustín Bouzat, Matías Pellegrini, Tomás Galván y Francisco Pizzini en el centro del campo; con Braian Romero como atacantes.

Formación de Atlético Tucumán hoy

Por su parte, Lucas Pusineri salió a jugar con un esquema 4-4-2, con el arquero Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela como defensores; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Kevin López y Nicolás Laméndola como centrocampistas; y Mateo Bajamich y Leandro Díaz como delanteros.

FUENTE: BsAs (DataFactory)

