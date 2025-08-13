miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 12:16
Crimen.

"Es un caso inédito en la historia criminalística reciente del país" dijo el Secretario de Seguridad sobre el caso de Matías Jurado

En el sector B2 de Alto Comedero, Bomberos y Gendarmería trabajan en la vivienda de Matías Jurado, único acusado en un caso que conmociona al país.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
WhatsApp Image 2025-08-13 at 11.58.57
WhatsApp Image 2025-08-13 at 11.57.12
Rastrillaje en casa de Matias Jurado (2)
Rastrillaje en casa de Matias Jurado (3)
Rastrillaje en casa de Matias Jurado (4)
Rastrillaje en casa de Matias Jurado (1)
El procedimiento incluyó cortes totales de tránsito vehicular y peatonal en todo el perímetro del domicilio, ubicado en el sector B2 de Alto Comedero.

La jornada se centró en la inspección exhaustiva del predio y las cloacas de la propiedad. Estas tareas forman parte del protocolo de peritajes dispuesto por la fiscalía, luego de los trabajos previos realizados en la zona de El Pongo, donde también se buscaron indicios relacionados con la causa en compañía de los canes especializados en búsqueda de restos humanos de Jujuy y los que llegaron de la provincia de Catamarca.

Rastrillaje en casa de Matias Jurado (4)

El secretario de Seguridad de la provincia, Juan Manuel Pulleiro, recordó que la investigación se inició tras detectar un patrón de conducta similar en cinco casos de personas desaparecidas durante los meses de junio y julio. “Desde que comenzamos con la pista, se le dio participación al fiscal Beller, y en 48 horas teníamos al presunto autor”, afirmó el funcionario.

Embed - JUAN PULLEIRO - Caso del presunto asesino serial de Jujuy

Pulleiro destacó que “se trata de un caso inédito en la historia criminalística reciente del país”, lo que ha motivado la colaboración de fuerzas de seguridad e investigación de Catamarca, Salta y otras provincias. “Se continúan los rastrillajes en la casa y alrededores. Hay distintas fuerzas que quieren colaborar con nosotros porque es un caso único en los últimos años”, aseguró.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad informó que en la provincia se reciben diariamente denuncias por desaparición de personas, en su mayoría jóvenes de entre 14 y 18 años, aunque la gran mayoría de estos casos logra resolverse rápidamente.

Rastrillaje en casa de Matias Jurado (1)
Rastrillajes en la casa del presunto asesino serial

Rastrillajes en la casa del presunto asesino serial

Adelantos en la causa del presunto asesino serial en Jujuy

El Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy (MPA) llevará adelante en la tarde de hoy una conferencia de prensa en la que se brindará información oficial sobre la causa en curso vinculada a los hechos ocurridos en Alto Comedero.

En esta ocasión, se contará con la presencia del Fiscal Regional, Dr. Guillermo Miguel Beller, quien brindará detalles sobre las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento.

Rastrillaje en casa de Matias Jurado (2)

