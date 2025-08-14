jueves 14 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2025 - 11:55
Imperdible.

CAE llega al Teatro Mitre en un show prometedor con "All Inclusive"

Para festejar los 30 años de carrera, CAE llega a Jujuy con un show imperdible lleno de sorpresas y las clásicas canciones de su gran repertorio.

Por  Analía Farfán
cae (1).jpg

Un espectáculo único, vibrante y emotivo junto al Zoolander del rock y su banda en un desopilante recorrido de canciones y stand up en una performance multimedia que activa la participación del público.

Lee además
evangelina anderson hablo de la separacion con martin demichelis: que dijo
Confirmado.

Evangelina Anderson habló de la separación con Martín Demichelis: qué dijo
Julieta Prandi. video
Juicio.

Julieta Prandi celebró la condena a Claudio Contardi: "Siento que hoy empiezo a vivir"

La cita con "All Inclusive", es el sábado 30 de agosto en el Teatro Mitre a las 21 horas, con entradas a la venta en autoentrada.com y en la boletería del Teatro (General Alvear 1009). Música, muchas risas e invitados especiales para festejar 30 años de carrera.

Embed

Biografía de CAE:

CAE es un cantante y compositor argentino de pop rock y baladas. Su seudónimo, Cae, proviene de su nombre completo, Carlos Alfredo Elías. Nació el 20 de octubre de 1970 en Buenos Aires. Integró la agrupación de Glam Metal & Rock llamada Bravo y alcanzó un gran éxito a comienzos de los años 1990.

El álbum "Bravo III" llevó su imagen y su voz hasta la cima de la popularidad en Argentina y Uruguay, de la mano del megahit "Te Recuerdo". Para ese entonces Cae con Bravo ya habían obtenido 3 Discos de Oro y 1 de Platino en reconocimiento a las ventas, y también contaban en su haber con cientos de conciertos en vivo, cerrando una gran gira nacional con 2 presentaciones en el afamado Teatro Ópera de la calle Corrientes en Buenos Aires. Con un gran número de fanáticos y considerado un "sex symbol" por sus seguidoras.

Cae produce un gran cambio en su propuesta; con nuevo look personal se lanza como solista con su álbum "CAE" editado en 1994 de neto corte romántico. Las canciones "La Soledad" y "Cada gota de amor" rápidamente son consagradas por un nuevo sector del público y la placa alcanza en pocos meses los galardones de Disco de Oro y Platino.

Realiza una extensa gira de shows que cierra en el verano de Punta del Este en Uruguay frente a más de 50 mil espectadores y es convocado para cantar el tema central de la teleserie "Mi Familia Es Un Dibujo", que se emitió con gran éxito durante dos temporadas por Telefé y que fue llevada al cine, donde Cae también participó de la banda sonora.

Decidido a volver a los escenarios, en febrero de 1997, se presenta en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, y obtiene el primer puesto de la competencia con la canción "Para Vivir Un Dulce Amor" y lleva para su país, la preciada "Gaviota de Plata".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Evangelina Anderson habló de la separación con Martín Demichelis: qué dijo

Julieta Prandi celebró la condena a Claudio Contardi: "Siento que hoy empiezo a vivir"

Crecen los rumores de separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Luz Tito recaudó $2.000.000 para ayudar a una nena de San Pedro de Jujuy

L-Gante se reconcilió con Tamara Baéz, la mamá de su hija

Lo que se lee ahora
evangelina anderson hablo de la separacion con martin demichelis: que dijo
Confirmado.

Evangelina Anderson habló de la separación con Martín Demichelis: qué dijo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Causa del presunto asesino serial del Jujuy. video
MPA.

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa ¿Qué le dijo?

Sergio Sosa y Jorge Anachuri. video
Crimen.

Identifican restos de dos desaparecidos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel