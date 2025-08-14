CAE llega al Teatro Mitre en un show prometedor con "All Inclusive"

Un espectáculo único, vibrante y emotivo junto al Zoolander del rock y su banda en un desopilante recorrido de canciones y stand up en una performance multimedia que activa la participación del público.

La cita con "All Inclusive", es el sábado 30 de agosto en el Teatro Mitre a las 21 horas, con entradas a la venta en autoentrada.com y en la boletería del Teatro (General Alvear 1009). Música, muchas risas e invitados especiales para festejar 30 años de carrera.

CAE es un cantante y compositor argentino de pop rock y baladas. Su seudónimo, Cae, proviene de su nombre completo, Carlos Alfredo Elías. Nació el 20 de octubre de 1970 en Buenos Aires. Integró la agrupación de Glam Metal & Rock llamada Bravo y alcanzó un gran éxito a comienzos de los años 1990.

El álbum "Bravo III" llevó su imagen y su voz hasta la cima de la popularidad en Argentina y Uruguay, de la mano del megahit "Te Recuerdo". Para ese entonces Cae con Bravo ya habían obtenido 3 Discos de Oro y 1 de Platino en reconocimiento a las ventas, y también contaban en su haber con cientos de conciertos en vivo, cerrando una gran gira nacional con 2 presentaciones en el afamado Teatro Ópera de la calle Corrientes en Buenos Aires. Con un gran número de fanáticos y considerado un "sex symbol" por sus seguidoras.

Cae produce un gran cambio en su propuesta; con nuevo look personal se lanza como solista con su álbum "CAE" editado en 1994 de neto corte romántico. Las canciones "La Soledad" y "Cada gota de amor" rápidamente son consagradas por un nuevo sector del público y la placa alcanza en pocos meses los galardones de Disco de Oro y Platino.

Realiza una extensa gira de shows que cierra en el verano de Punta del Este en Uruguay frente a más de 50 mil espectadores y es convocado para cantar el tema central de la teleserie "Mi Familia Es Un Dibujo", que se emitió con gran éxito durante dos temporadas por Telefé y que fue llevada al cine, donde Cae también participó de la banda sonora.

Decidido a volver a los escenarios, en febrero de 1997, se presenta en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, y obtiene el primer puesto de la competencia con la canción "Para Vivir Un Dulce Amor" y lleva para su país, la preciada "Gaviota de Plata".