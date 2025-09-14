Luci, la Representante 2025 de APPACE participará en la Elección Capital

Luci, la representante de APPACE en la Elección Capital. Luci, la representante de APPACE en la Elección Capital.

Este domingo 14 de septiembre se llevará a cabo la Elección Representante Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 (FNE 2025) y por primera vez, la modalidad de Educación Especial tendrá participación con la presencia de Luciana Sánchez Huespe, alumna de la Institución APPACE (Asociación de Protección al Paralítico Cerebral).

Al respecto, María, su madre, le comentó a TodoJujuy.com, que "siempre viví la FNE a pleno y siempre le conté a Luci que salió reina en APACCE. Está viviendo muy contenta esto, está feliz y esta noche estará al lado de Manuela, la representante del año 2024, que la admira mucho".

"Hay muchas barreras para seguir superando en inclusión pero participar y mostrar que cualquier persona con discapacidad puede estar en estos eventos, es muy importante. Esperemos que esto siga avanzando cada año, que se visibilice que ellos pueden también formar parte y no estén a un costado mirando. Estamos muy agradecidos con APPACE que hace un trabajo muy bueno", añadió.

541526142_10240284121182289_3391763838763055575_n Luci, la representante de APPACE en la Elección Capital. En ese sentido, desde la dirección de Inclusión y Deportes de la Municipalidad, impulsaron el proyecto "Inclusión es Acción" y destacaron que “nuestro objetivo es ir sumando Instituciones a la FNE, es un gran desafío, ya que nos encontramos con algo absolutamente nuevo, que no se plantea desde 1952. El trabajo de la inclusión es paso a paso, un camino de aprendizaje, crecimiento, dedicación y humildad. Es muy importante escuchar al otro para avanzar”, mencionó la profesora Mariel Sadir, referente de esa dirección.

Por otro lado, también explicó que representantes de Organizaciones Civiles y Fundaciones, estarán invitadas en diversas carrozas durante el desfile estudiantil, para "difundir el trabajo de la integración entre jóvenes y adolescentes".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.