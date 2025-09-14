domingo 14 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de septiembre de 2025 - 15:57
FNE 2025.

Luci, la Representante 2025 de APPACE participará en la Elección Capital

Por primera vez, Modalidad de Educación Especial será parte de la Elección Capital. "Está viviendo muy contenta este momento", dijo su madre.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Luci, la representante de APPACE en la Elección Capital.

Luci, la representante de APPACE en la Elección Capital.

Luci, la representante de APPACE en la Elección Capital.

Luci, la representante de APPACE en la Elección Capital.

Lee además
Milena Sáez Santillán es la Representante de San Pedro de Jujuy

FNE 2025: Milena Sáez Santillán es la Representante de San Pedro de Jujuy
fne 2025: canal 4 transmitira la eleccion de la representante capital
Hoy.

FNE 2025: Canal 4 transmitirá la Elección de la Representante Capital

Al respecto, María, su madre, le comentó a TodoJujuy.com, que "siempre viví la FNE a pleno y siempre le conté a Luci que salió reina en APACCE. Está viviendo muy contenta esto, está feliz y esta noche estará al lado de Manuela, la representante del año 2024, que la admira mucho".

"Hay muchas barreras para seguir superando en inclusión pero participar y mostrar que cualquier persona con discapacidad puede estar en estos eventos, es muy importante. Esperemos que esto siga avanzando cada año, que se visibilice que ellos pueden también formar parte y no estén a un costado mirando. Estamos muy agradecidos con APPACE que hace un trabajo muy bueno", añadió.

541526142_10240284121182289_3391763838763055575_n
Luci, la representante de APPACE en la Elecci&oacute;n Capital.

Luci, la representante de APPACE en la Elección Capital.

En ese sentido, desde la dirección de Inclusión y Deportes de la Municipalidad, impulsaron el proyecto "Inclusión es Acción" y destacaron que “nuestro objetivo es ir sumando Instituciones a la FNE, es un gran desafío, ya que nos encontramos con algo absolutamente nuevo, que no se plantea desde 1952. El trabajo de la inclusión es paso a paso, un camino de aprendizaje, crecimiento, dedicación y humildad. Es muy importante escuchar al otro para avanzar”, mencionó la profesora Mariel Sadir, referente de esa dirección.

Por otro lado, también explicó que representantes de Organizaciones Civiles y Fundaciones, estarán invitadas en diversas carrozas durante el desfile estudiantil, para "difundir el trabajo de la integración entre jóvenes y adolescentes".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: Milena Sáez Santillán es la Representante de San Pedro de Jujuy

FNE 2025: Canal 4 transmitirá la Elección de la Representante Capital

FNE 2025: conocé a las candidatas para la Elección Capital de esta noche

FNE 2025: Martina Morena Aguirre es la Representante de El Carmen

El ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Lo que se lee ahora
el nuevo parte medico de thiago medina que sigue en estado critico
Salud.

El nuevo parte médico de Thiago Medina que sigue en estado crítico

Por  Federico Franco

Las más leídas

Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Ranking.

El ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

FNE 2025: conocé a las candidatas para la Elección Capital de esta noche video
Jujuy.

FNE 2025: conocé a las candidatas para la Elección Capital de esta noche

Gimnasia de Jujuy y el desafío ante Nueva Chicago
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy visita a Nueva Chicago: hora y formaciones

Multitudinaria peregrinación por el Señor y la Virgen del Milagro en Salta
Fe.

Multitudinaria peregrinación por el Señor y la Virgen del Milagro en Salta

La Quiaca: agredió a su pareja y a sus suegros y se fugó a Bolivia
Violencia.

La Quiaca: agredió a su pareja y a sus suegros y se fugó a Bolivia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel