Mi Pobre Angelito, una de las 5 películas infaltables en la Navidad

Mi Pobre Angelito 1 se estrenó en Argentina el 16 de noviembre de 1990. Macaulay Culkin inmortalizó a Kevin McAllister, un niño que es literalmente olvidado por su familia al irse de vacaciones y en plena Navidad tiene que hacerle frente a Harry y Marv, dos ladrones que se enteran de que está solo y deciden asaltar su casa.

El viaje del protagonista de El expreso polar al Polo Norte puede resultar, para muchos millennials (incluido quien les escribe), la representación perfecta de la idea que algunos tuvimos de Papá Noel, su trineo y el lugar en donde el personaje conseguía los regalos.

Realmente amor fue estrenada en 2003. Es la comedia romántica por excelencia de las navidades del siglo XXI. La película está compuesta de historias cruzadas que suceden antes de Navidad y, como su título lo indica, tienen como denominador común el amor.

El Grinch, el famoso personaje que odia la Navidad en la versión con Jim Carrey es otra de las películas más vistas.

Difícil olvidar los gestos de Jim Carrey detrás de El Grinch, el antipático monstruo verde de la ciudad ficticia de Villa Quién que odia la Navidad y planea con todo su ser arruinarla.

¿Quién no se cruzó en televisión con la loca odisea de Arnold Schwarzenegger para conseguir a Turboman? El regalo prometido trata de eso, de un padre que, tras fallarle a su hijo, le promete que le obsequiará para Navidad el juguete que él quiera. Pero la verdad es que Turboman, el deseo del niño, es el muñeco más popular de Nochebuena y todos los pequeños lo buscan.

