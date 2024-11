Piden que Cazzu será nombrada mujer del año en México

Espectáculos. Cazzu reapareció con un nuevo tema y un nuevo look

Es que la separación de Julieta Cazzuchelli con Christian Nodal y el nombre de Ángela Aguilar como la tercera involucrada , desató rumores de infidelidad del cantante mexicano mientras la trapera y el joven estaban juntos y con una hija. Por eso es que varias personas consideran que Aguilar no se merece el reconocimiento, aunque el premio es por la trayectoria artística.

“Yo creo que se lo merece. Me parece que es una mujer con una gran inteligencia emocional, una mujer que ha tenido que maternar sola, que no ha hablado mal de absolutamente nadie, pero que sí habló de sus emociones y no se prestó a ningún juego”, dijo la impulsora de la idea.

Cazzu entre las personas más googleadas de Latinoamérica

En el reciente informe publicado por el sitio Black Maps, dedicado a rastrear tendencias y búsquedas en internet, la cantante jujeña Cazzu fue nombrada como la argentina más googleada en países como México y Costa Rica.

¿Quién es Cazzu?

Julieta Emilia Cazzuchelli es una cantante, compositora y rapera argentina reconocida como una de las mayores exponentes del género urbano en Latinoamérica, especialmente en el trap y el reguetón. Nació el 16 de diciembre de 1993 en Fraile Pintado, provincia de Jujuy, y desde muy joven mostró inclinaciones artísticas que la llevaron a explorar diferentes géneros musicales antes de encontrar su estilo en el trap.