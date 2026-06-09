"Estamos con congoja y preocupación", dijo un periodista cordobés a Canal 4 sobre la búsqueda de Luciana

La búsqueda de Luciana Aylén Barrios, una adolescente de 15 años, mantiene en alerta a la comunidad de Colonia Caroya y al norte cordobés desde este lunes, cuando fue vista por última vez al salir de su institución escolar. Ante la falta de novedades sobre su paradero, las autoridades provinciales iniciaron este martes un megaoperativo de rastrillaje en distintas localidades y zonas rurales.

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La desaparición de la joven generó una fuerte conmoción en la zona. El operativo se desplegó desde las primeras horas de la mañana y cuenta con la participación de efectivos policiales, Bomberos y Gendarmería.

Eric Italia, periodista de Cadena 3, habló con Canal 4 en exclusiva y describió el clima que se vive en la comunidad desde que comenzó la búsqueda.

Estamos con esta preocupación, cuando todavía no termina el eco de Agostina inicia esta búsqueda que conmociona. Estamos con esta preocupación, cuando todavía no termina el eco de Agostina inicia esta búsqueda que conmociona.

El periodista se encontraba en la comisaría de Colonia Caroya, uno de los puntos donde se concentra parte del trabajo operativo por la desaparición de la adolescente.

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El operativo de búsqueda

La joven fue vista por última vez el lunes, al salir de un colegio secundario ubicado en una zona cercana a Jesús María, en el norte de Córdoba.

Italia explicó que la situación activó un fuerte despliegue de seguridad en la región: “Desde ayer al mediodía en la salida de un colegio secundario, cerca de Jesús María, es la puerta del norte cordobés”.

La búsqueda se desarrolla en medio de un clima de angustia entre vecinos y familiares. Según indicó el periodista, hay “congoja y preocupación de un operativo permanente que originó la presencia de cientos de efectivos, de Policía y Bomberos, además de Gendarmería”.

Busqueda Luciana Cordoba

Las primeras informaciones

Durante la mañana de este martes se realizó una conferencia encabezada por el ministro de Seguridad de Córdoba, en la que se brindaron detalles sobre la profundización del operativo.

Sobre los datos disponibles hasta el momento, Italia remarcó que el panorama aún no está claro: “Todo muy confuso, la conferencia fue esta mañana con el ministro de Seguridad de Córdoba donde se brindaron detalles que se profundizaba el operativo de búsqueda”.

A un día de la desaparición, todavía no se logró dar con el paradero de Luciana Barrios. El caso generó una fuerte preocupación en una comunidad que, según describió el periodista, se vio atravesada por una situación extrema.

Hace un día que no se da con el paradero de la joven y originó una situación extrema en una comunidad muy tranquila. Hace un día que no se da con el paradero de la joven y originó una situación extrema en una comunidad muy tranquila.