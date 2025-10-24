viernes 24 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de octubre de 2025 - 10:45
Política.

Este domingo Canal 4 y Todo Jujuy con transmisión y cobertura exclusiva de las elecciones

Llegan las elecciones 2025 y este domingo 26 de octubre podrás seguir el minuto a minuto a través de Canal 4 y TodoJujuy.com

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
image

Este domingo 26 de octubre se desarrollarán en todo el país las elecciones 2025. Por eso, Canal 4 y TodoJujuy.com te acompañarán durante toda la jornada con transmisión y cobertura exclusiva. Móviles en vivo, análisis de la jornada electoral, y todo el minuto a minuto de una jornada histórtica para la Argentina.

Lee además
la notificacion de la justicia electoral que sorprendio a wanda nara
Elecciones 2025.

La notificación de la Justicia Electoral que sorprendió a Wanda Nara
carlos sadir, gobernador de jujuy: este domingo elegir naranja es votar por jujuy video
Elecciones 2025.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy: "Este domingo elegir naranja es votar por Jujuy"

Transmisión de Canal 4 durante toda la jornada electoral

El próximo domingo, desde las 7.30, Canal 4 te llevará la mejor transmisión de las elecciones 2025. Con móviles en distintos puntos de San Salvador de Jujuy y toda la provincia, cobertura de todo lo que suceda en las instituciones educativas y el mejor análisis político junto a un gran equipo, podrás seguir el minuto a minuto de la jornada electoral.

ARGENTINA ELIGE - CANAL 4

Además, desde las 17.30, te acompañaremos hasta que se conozcan los resultados oficiales de los comicios y examinaremos todos los detalles del escrutinio, que anunciará quiénes serán los nuevos legisladores nacionales que representarán al país en el Congreso.

También podrás seguir toda la información de la jornada a través de TodoJujuy.com, que te acompañará con información al instante mediante el diario digital y nuestras redes sociales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La notificación de la Justicia Electoral que sorprendió a Wanda Nara

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy: "Este domingo elegir naranja es votar por Jujuy"

El lunes no habrá clases en el turno mañana en las escuelas donde se vota

Más de 1300 personas privadas de la libertad podrán votar este domingo en Jujuy

Elecciones 2025: ¿Se puede votar con DNI digital?

Lo que se lee ahora
Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)
Angustiante.

Cómo encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tormenta en Jujuy.
Atención.

Clima en Jujuy: Pronostican descenso de temperatura y tormentas eléctricas

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana
País.

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
Policiales.

Revelan detalles del crimen que conmociona a Jujuy

Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)
Angustiante.

Cómo encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández

Suspensión de Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn (Archivo)
Sin fallo.

AFA le dio 48 horas a Deportivo Madryn para hacer su descargo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel