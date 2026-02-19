jueves 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 - 18:20
San Salvador de Jujuy.

Este fin de semana se vuelven a vivir los Corsos Capitalinos

Este fin de semana, la avenida Savio se llena de música, baile y fiesta con la segunda parte de los Corsos Capitalinos.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Corsos Capitalinos 2026.

Corsos Capitalinos 2026.

El evento promete dos jornadas cargadas de música, danza y alegría, pensadas para que vecinos, vecinas y turistas puedan disfrutar en familia de una de las expresiones culturales más representativas del carnaval jujeño.

Más de 50 agrupaciones y el regreso del Ballet Folklórico

Luego de la multitudinaria convocatoria en Alto Comedero, donde miles de personas acompañaron el paso de comparsas y agrupaciones artísticas, los corsos llegan al centro con una propuesta aún más amplia.

En esta edición participarán más de 50 agrupaciones de danza, entre ellas tinkus, diabladas, morenadas, caporales y sayeros, además de comparsas indígenas. Uno de los grandes atractivos será el regreso de la categoría Ballet Folklórico, que vuelve a formar parte del espectáculo con su impronta tradicional.

Se vienen los Corsos Capitalinos 2026 (Archivo)
Se vienen los Corsos Capitalinos 2026 (Archivo)

Se vienen los Corsos Capitalinos 2026 (Archivo)

Identidad cultural y fiesta popular

Los Corsos Capitalinos se consolidan año tras año como uno de los eventos culturales más convocantes de la ciudad. No solo reúnen a miles de personas, sino que fortalecen el sentido de identidad, la participación comunitaria y el reconocimiento de las expresiones artísticas que forman parte del patrimonio cultural jujeño.

