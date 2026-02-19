Este fin de semana se vuelven a vivir los Corsos Capitalinos

Corsos Capitalinos 2026.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy pondrá el broche de oro a las celebraciones del Carnaval 2026 con la segunda parte de los tradicionales Corsos Capitalinos, que se realizarán este sábado y domingo sobre avenida Savio, desde las 18 horas, con entrada libre y gratuita.

El evento promete dos jornadas cargadas de música, danza y alegría, pensadas para que vecinos, vecinas y turistas puedan disfrutar en familia de una de las expresiones culturales más representativas del carnaval jujeño.

Más de 50 agrupaciones y el regreso del Ballet Folklórico Luego de la multitudinaria convocatoria en Alto Comedero, donde miles de personas acompañaron el paso de comparsas y agrupaciones artísticas, los corsos llegan al centro con una propuesta aún más amplia.

En esta edición participarán más de 50 agrupaciones de danza, entre ellas tinkus, diabladas, morenadas, caporales y sayeros, además de comparsas indígenas. Uno de los grandes atractivos será el regreso de la categoría Ballet Folklórico, que vuelve a formar parte del espectáculo con su impronta tradicional.

Identidad cultural y fiesta popular Los Corsos Capitalinos se consolidan año tras año como uno de los eventos culturales más convocantes de la ciudad. No solo reúnen a miles de personas, sino que fortalecen el sentido de identidad, la participación comunitaria y el reconocimiento de las expresiones artísticas que forman parte del patrimonio cultural jujeño.

