Este fin de semana se vuelven a vivir los Corsos Capitalinos

El evento promete dos jornadas cargadas de música, danza y alegría, pensadas para que vecinos, vecinas y turistas puedan disfrutar en familia de una de las expresiones culturales más representativas del carnaval jujeño.
Más de 50 agrupaciones y el regreso del Ballet Folklórico
Luego de la multitudinaria convocatoria en Alto Comedero, donde miles de personas acompañaron el paso de comparsas y agrupaciones artísticas, los corsos llegan al centro con una propuesta aún más amplia.
En esta edición participarán más de 50 agrupaciones de danza, entre ellas tinkus, diabladas, morenadas, caporales y sayeros, además de comparsas indígenas. Uno de los grandes atractivos será el regreso de la categoría Ballet Folklórico, que vuelve a formar parte del espectáculo con su impronta tradicional.
Identidad cultural y fiesta popular
Los Corsos Capitalinos se consolidan año tras año como uno de los eventos culturales más convocantes de la ciudad. No solo reúnen a miles de personas, sino que fortalecen el sentido de identidad, la participación comunitaria y el reconocimiento de las expresiones artísticas que forman parte del patrimonio cultural jujeño.