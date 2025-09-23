martes 23 de septiembre de 2025

23 de septiembre de 2025 - 12:54
FNE 2025.

Este martes desfile del Grupo A en vivo por Canal 4 y YouTube con Nico Voutrinas

Siguiendo con la agenda de la FNE 2025, este martes se realizará el desfile simple del Grupo A en Ciudad Cultural. Nico Voutrinas será el conductor invitado.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
desfile de carrozas Nico

Continúa a pleno el desarrollo de la FNE 2025, y siguiendo con la agenda, este martes desfilarán por Ciudad Cultural las carrozas y carruajes correspondientes al Grupo A. La apertura del séptimo día de agenda será a las 20 horas.

No te pierdas la transmisión en vivo por la pantalla de Canal 4 y por YouTube.

Nico Voutrinas conductor en Canal 4

Después de la participación de Luz Tito, Tato Algorta y Martu Pereyra, este martes se suma a la conducción de Canal 4 el reconocido influencer, Nico Voutrinas. Con mucha onda y sorpresas, estará junto a Yani, Charly y Agus, el martes 23, jueves 25 y sábado 27 de septiembre.

image

Transmisión del desfile del Grupo A por Canal 4 y YouTube

Podés seguir el minuto a minuto del desfile de carrozas y carruajes del Grupo A a través de la pantalla de Canal 4 y por YouTube -hacer link en este enlace-.

FNE 2025: orden de pasada del Grupo A este martes 23 de septiembre

  1. ARENI - carruaje
  2. Secunadario N° 39 "Dr. Cesar A. Scaro" - carruaje
  3. Bachillerato Pcial. N° 21 - carroza
  4. Esc. Pcial. Agrotecnica N° 7 - R. Hueda - Perico - carruaje
  5. Secundario N° 34 - Capital - carruaje
  6. Bachillerato Pcial. N° 3 - Monterrico - carroza
  7. Colegio Privado Los Olivos - San Pedro - carruaje
  8. Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - carroza
  9. Esc. De Ed. Tecnica N° 1 - Cnel. M. A. Prado - San Pedro - técnica
  10. Polimodal N° 2 - Abra Pampa - carruaje
  11. Colegio Privado Jean Piaget - carruaje
  12. Esc. De Comercio N° 2 Malvinas Argentinas - carroza
  13. Colegio Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico - carruaje
  14. Bachillerato Pcial. N° 2 - Gdor. Jorge Villafane - carroza
  15. Colegio Pablo Pizzurno - carruaje
  16. Colegio Secundario N° 2 - T. Rocha Solorzano - carruaje
  17. Esc. De Ed Tecnica N° 2 - Prof. Jesus Raul Salazar - técnica
  18. Colegio Polimodal N° 3 - carruaje
  19. Colegio Secundario N° 6 - carruaje
  20. Escuela Agrotecnica N° 1 El Brete - Palpala - carroza
  21. Colegio Secundario N° 1 Crucero Ara Gral. Belrano - carruaje
  22. Bachillerato Pcial. N° 6 - carroza
  23. Colegio Secunadario N° 54- carruaje
  24. Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" Volcan - carruaje
  25. Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Luis Michaud - El Carmen -técnica
  26. Colegio Santa Barbara - carruaje
  27. Secunadario N° 33 - Reyes - carruaje
  28. Colegio San Alberto Magno - Fasta - carroza
  29. Colegio N° 3 Exodo Jujeno - carruaje
  30. Colegio N° 1 "Teodoro Sanchez de Bustamante"- carroza
  31. Esc. Pcial. De Comercio N° 3 "Jose Manuel Estrada" - carruaje
  32. Colegio Informatico Blaise Pascal - carruaje
  33. Esc. De Ed. Tecnica N°1 Monterrico - técnica
  34. Colegio Santa Teresita -carruaje
  35. Esc. Prov. De Arte N° 1 - "Medardo Pantoja" - carruaje
  36. Colegio Del Salvador - carroza
  37. Colegio Martin Pescador - carruaje
  38. Colegio Cristiano Evangelico - CHE IL - carruaje
  39. Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martinez" - carroza
  40. Esc. De Ed. Tecnica N°1 "Gral Savio" - Palpala - técnica

