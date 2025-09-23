Este martes desfile del Grupo A en vivo por Canal 4 y YouTube con Nico Voutrinas

Continúa a pleno el desarrollo de la FNE 2025, y siguiendo con la agenda, este martes desfilarán por Ciudad Cultural las carrozas y carruajes correspondientes al Grupo A. La apertura del séptimo día de agenda será a las 20 horas.
Nico Voutrinas conductor en Canal 4
Después de la participación de Luz Tito, Tato Algorta y Martu Pereyra, este martes se suma a la conducción de Canal 4 el reconocido influencer, Nico Voutrinas. Con mucha onda y sorpresas, estará junto a Yani, Charly y Agus, el martes 23, jueves 25 y sábado 27 de septiembre.
Transmisión del desfile del Grupo A por Canal 4 y YouTube
CARROZAS 2025
Desfile de Carrozas desde Ciudad Cultural
FNE 2025: orden de pasada del Grupo A este martes 23 de septiembre
- ARENI - carruaje
- Secunadario N° 39 "Dr. Cesar A. Scaro" - carruaje
- Bachillerato Pcial. N° 21 - carroza
- Esc. Pcial. Agrotecnica N° 7 - R. Hueda - Perico - carruaje
- Secundario N° 34 - Capital - carruaje
- Bachillerato Pcial. N° 3 - Monterrico - carroza
- Colegio Privado Los Olivos - San Pedro - carruaje
- Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - carroza
- Esc. De Ed. Tecnica N° 1 - Cnel. M. A. Prado - San Pedro - técnica
- Polimodal N° 2 - Abra Pampa - carruaje
- Colegio Privado Jean Piaget - carruaje
- Esc. De Comercio N° 2 Malvinas Argentinas - carroza
- Colegio Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico - carruaje
- Bachillerato Pcial. N° 2 - Gdor. Jorge Villafane - carroza
- Colegio Pablo Pizzurno - carruaje
- Colegio Secundario N° 2 - T. Rocha Solorzano - carruaje
- Esc. De Ed Tecnica N° 2 - Prof. Jesus Raul Salazar - técnica
- Colegio Polimodal N° 3 - carruaje
- Colegio Secundario N° 6 - carruaje
- Escuela Agrotecnica N° 1 El Brete - Palpala - carroza
- Colegio Secundario N° 1 Crucero Ara Gral. Belrano - carruaje
- Bachillerato Pcial. N° 6 - carroza
- Colegio Secunadario N° 54- carruaje
- Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" Volcan - carruaje
- Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Luis Michaud - El Carmen -técnica
- Colegio Santa Barbara - carruaje
- Secunadario N° 33 - Reyes - carruaje
- Colegio San Alberto Magno - Fasta - carroza
- Colegio N° 3 Exodo Jujeno - carruaje
- Colegio N° 1 "Teodoro Sanchez de Bustamante"- carroza
- Esc. Pcial. De Comercio N° 3 "Jose Manuel Estrada" - carruaje
- Colegio Informatico Blaise Pascal - carruaje
- Esc. De Ed. Tecnica N°1 Monterrico - técnica
- Colegio Santa Teresita -carruaje
- Esc. Prov. De Arte N° 1 - "Medardo Pantoja" - carruaje
- Colegio Del Salvador - carroza
- Colegio Martin Pescador - carruaje
- Colegio Cristiano Evangelico - CHE IL - carruaje
- Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martinez" - carroza
- Esc. De Ed. Tecnica N°1 "Gral Savio" - Palpala - técnica
