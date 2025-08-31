Exitosa primera edición de la Maratón Manzur: solidaridad y unos 200 corredores

San Salvador de Jujuy vivió este domingo una jornada especial con la realización de la primera edición de la Maratón Manzur , una propuesta deportiva y solidaria que logró reunir a 200 corredores .

El evento fue impulsado por las Empresas Manzur y tuvo como objetivo central recaudar donaciones para la Escuela Marcelino Vargas N.º 53 , ubicada en la localidad de Purmamarca.

" Estamos muy contentos, la verdad que para una primera edición de la maratón, reunimos 200 corredores. Así que la verdad que bastante contentos, siempre con la inspiración y el objetivo de que sea con un fin solidario ", expresó en diálogo con Canal 4, Florencia Manzur , representante de las Empresas Manzur y una de las organizadoras principales del evento.

Los fondos recaudados serán donados íntegramente a la escuela. " Estamos donando todos los fondos a la escuelita Marcelino Vargas, N°53, que está en Purmamarca. Están las profes acá corriendo, así que estamos bastante motivados, bastante contentos, así que seguro va a ser la primera de muchas, en mi familia somos muy pro deportes ", agregó Manzur, destacando además que todo se realizó " siempre de la mano de Urku ".

Maratón Manzur. Maratón Manzur.

Por su parte, Santiago Garnia Gnecco, referente de Urku (otra institución que se sumó a la propuesta), remarcó el valor de combinar deporte con solidaridad: "Para nosotros desde Urku la verdad que es muy importante, primero que el grupo Manzur haya confiado en nosotros para hacer esta carrera con el fin 100% solidario".

La maratón ofreció dos distancias: una recreativa de 2 kilómetros para toda la familia, y otra competitiva de 5 kilómetros, con premiación a los tres primeros puestos, tanto en categoría masculina como femenina. "No solamente la ayuda para los chicos de la escuela, sino también el hecho de poner una distancia de 2 kilómetros totalmente recreativa para la familia, para que la gente venga a caminar y a pasar una linda mañana de domingo", explicó Garnia Gnecco.

Además, el referente destacó la elección de las distancias: "El hecho de que el grupo Manzur haya elegido estas dos distancias de 2 kilómetros y de 5 kilómetros es muy importante porque hacemos foco en las personas que recién se están iniciando en el deporte", y adelantó que para próximas ediciones se piensa en ampliar la propuesta a distancias más largas.

El evento tuvo un componente muy especial: el punto de partida fue en las instalaciones del propio grupo empresarial. "Salimos desde casa, así que estamos muy contentos. Hoy nos acompañan nuestras distintas empresas como el Manantial del Silencio, La Huerta Tambo, Casa Mocha, Bodega El Bayeh", cerró Manzur.

Con una fuerte participación comunitaria, un objetivo solidario claro y el compromiso del sector privado, la Maratón Mansur dio su primer paso en lo que promete convertirse en una tradición en Purmamarca.