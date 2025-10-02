Falleció un reconocido actor de Los Simuladores: qué le pasó

En las últimas horas se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del actor José Andrada a los 87 años . Reconocido por su extensa trayectoria en cine y teatro , el artista dejó una huella imborrable en la televisión gracias a un papel destacado en Los Simuladores .

La fama de Andrada se consolidó con su interpretación de Pedro Velasco , un acaudalado empresario que mantenía una interacción memorable con Martín Seefeld en el episodio “Viejo Simulador” .

La escena que quedó grabada en la memoria de los espectadores fue cuando su personaje le pide un beso a Seefeld con la frase: “¿No hay un piquito para mí?” . Incluso, aquel diálogo se popularizó tanto que se imprimió en remeras , convirtiéndose en un ícono de la serie creada por Damián Szifron .

La Asociación Argentina de Actores confirmó la triste noticia del fallecimiento de José Andrada, despidiéndolo con un mensaje cargado de emoción a través de su cuenta en X (antes Twitter).

"Con profundo pesar despedimos al actor José Andrada. Desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión. En 2010 recibió el Premio Podestá en reconocimiento a su trayectoria. Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y colegas", expresaron, resaltando su valiosa contribución al patrimonio cultural del país.

Trayectoria y legado de un actor emblemático

Nacido como José Manuel Andrada Márquez el 20 de julio de 1938 en Buenos Aires, inició su recorrido actoral a comienzos de la década de 1970, consolidándose poco a poco en el ámbito del teatro independiente y ganándose un lugar destacado dentro de la escena artística.

En el ámbito teatral, Andrada se consolidó como un actor de renombre, destacándose en obras como “La batalla de José Luna” y “Lejos de aquí”, además de numerosos montajes que enriquecieron su carrera sobre el escenario.

Aunque en la recta final de su trayectoria realizó varios papeles secundarios en televisión, también integró importantes producciones de la pantalla chica, entre ellas Campeones de la vida, Padre Coraje, Costumbres Argentinas, Son Amores, Soy Gitano y Ricos y Famosos.

Por otro lado, el actor dejó su huella en el cine argentino con participaciones en clásicos como Esperando la carroza y La noche de los lápices. Asimismo, intervino en películas como Pobre mariposa, Johnny Tolengo, Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, Después de la tormenta y La ciudad oculta, entre muchas otras producciones cinematográficas.