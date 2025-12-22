lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 13:48
Judiciales.

Femicidio de Angelina Gonzáles: condenaron a prisión perpetua al acusado

Adrián Oscar Ochoa fue condenado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Angelina Gonzáles, joven oriunda de Pampa Blanca.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Juicio por el femicidio de Angelina Gonzáles

Juicio por el femicidio de Angelina Gonzáles

Adrián Oscar Ochoa (26) fue condenado a la pena de prisión perpetua por ser autor penalmente responsable del delito de “Homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género”; ilícito ocurrido en el río Las Pavas, en cercanías de la localidad de Pampa Blanca, en el departamento de El Carmen – y que tuvo como víctima a la joven Angelina Judith Gonzales (15).

La sentencia condenatoria fue emitida hoy lunes 22 de diciembre de 2025, por el Tribunal con Función de Juicio integrado por las Juezas Penales Ana Carolina Pérez Rojas –presidenta de trámite-, María Alejandra Tolaba y María del Rosario Hinojo; con la asistencia del secretario José María López García.

Detalles sobre el femicidio de Angelina Gonzáles

De acuerdo con el requerimiento de la Fiscalía, el ilícito ocurrió el 3 de mayo de 2025, en el periodo de tiempo comprendido entre las 15:52 y las 18:30 horas aproximadamente, en una zona despoblada y boscosa ubicada en el margen del río Las Pavas, de la localidad de Pampa Blanca.

El acusado, Adrián Ochoa, tras pactar un encuentro con la víctima, Angelina Judith Gonzales -con quien había mantenido una relación de pareja desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024 aproximadamente- la condujo hacia el lugar antes mencionado ubicado a la vera del Río Las Pavas.

ANGELINA GONZALES

Posteriormente, ejerciendo un total desprecio hacia el género femenino y con claras intenciones de terminar con la vida de la joven, Ochoa procedió a agredirla físicamente. La víctima intentó defenderse con ambas manos propinándole golpes y rasguños en la integridad corporal al acusado, pero éste logró vencer la resistencia de la joven, causándole lesiones y hematomas.

Seguidamente la tomó fuertemente del cuello hasta lograr quitarle la respiración, provocando su muerte. Luego el acusado, con el propósito de ocultar el cuerpo de la víctima procedió a taparlo con tierra y vegetación del lugar, para darse a la fuga.

Como fiscal se desempeñó la Dra. Romina Núñez; mientras que la querella estuvo representada por los Dres. Leonardo Fernández y la Dra. Paola Villagra del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género.

En tanto, la defensa técnica del acusado Ochoa fue ejercida por el Dr. Sergio Claudio Brodkiewiez.

Los fundamentos de la sentencia serán registrados en el Sistema de Gestión Judicial, en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia.

