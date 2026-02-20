viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 17:25
Policiales.

Femicidios en Salta: dos hermanas fueron asesinadas por sus parejas en menos de nueve años

La violencia de género volvió a golpear a una familia de Campo Quijano: Natalia Cruz fue encontrada muerta y su pareja, Orlando Serapio, sigue prófugo.

Natalia fue fotografiada cuando lloraba tras el femicidio de su hermana. Ahora, su pareja la estranguló a ella y se fugó.

Natalia fue fotografiada cuando lloraba tras el femicidio de su hermana. Ahora, su pareja la estranguló a ella y se fugó.

Otro episodio de violencia contra las mujeres sacudió a una familia de la ciudad salteña de Campo Quijano. En un lapso inferior a nueve años, una madre sufrió la pérdida de sus dos hijas en circunstancias diferentes, aunque atravesadas por el mismo denominador común: ambas murieron como consecuencia de femicidios.

El hecho más reciente generó una profunda conmoción entre los residentes del barrio Luz y Fuerza el pasado martes, luego de que Natalia Cruz fuera hallada en su vivienda con evidentes señales de agresión física y asfixia.

El dolor de Natalia y su familia en 2017, tras el femicidio de su hermana menor.

Si bien fue derivada de inmediato al centro de salud más próximo, la mujer falleció durante el traslado y el personal médico no logró reanimarla.

Orlando Serapia, quien mantenía una relación con Natalia, admitió haber cometido el asesinato ante la madre de la víctima, aunque huyó antes de la llegada de los efectivos policiales. Desde ese momento permanece evadido de la Justicia.

Una tragedia repetida

En diciembre de 2017, Irene Martínez enfrentó una de las experiencias más desgarradoras que puede atravesar una madre: su hija Amira, de tan solo 17 años, fue brutalmente golpeada hasta morir por su pareja en el baño del predio deportivo del barrio San Jorge.

El pedido de justicia por Natalia se multiplicó en las redes sociales.

El hecho fue caratulado como femicidio seguido de suicidio, debido a que el agresor, Edgardo Córdova, se quitó la vida en el mismo sitio tras cometer el crimen.

Ese día, al momento del hallazgo del cuerpo de la joven, Natalia se encontraba en el lugar de la tragedia, completamente conmocionada junto al resto de sus familiares. En aquel entonces, nadie imaginaba que una situación tan dolorosa podría volver a repetirse.

El pedido de ayuda que terminó en muerte

Alrededor del mediodía del martes, Natalia se comunicó con su hermana Belén para solicitarle un medicamento debido a un intenso dolor de cabeza que la aquejaba.

La Policía mantiene un amplio operativo de búsqueda para dar con el acusado, que continúa prófugo.

No obstante, al llegar al domicilio, la joven no halló a ninguna persona en el interior. Pese a llamar en reiteradas ocasiones, no recibió contestación.

Tiempo después, Belén regresó al lugar y se cruzó con Serapio, la pareja de su hermana, quien se mostraba notablemente nervioso. De acuerdo con su testimonio, el hombre le manifestó: “No sé dónde está esa (Natalia), capaz que se fue por ahí”.

Alarmada por la extraña reacción de su cuñado, decidió avisarle a otra de sus hermanas y ambas retornaron a la vivienda de Natalia, justo en el momento en que Serapio se retiraba. Antes de marcharse en su vehículo, el sujeto les gritó frases incomprensibles y abandonó la escena.

Dolor y pedido de justicia por Natalia Cruz.

En ese momento lograron ingresar al domicilio por el sector trasero y hallaron a Natalia tendida junto a la cama, con un cable rodeándole el cuello y en estado crítico. La mujer falleció antes de ser trasladada al Hospital Francisco Herrera.

Una restricción perimetral caduca y antecedentes de denuncias

Durante las últimas horas, allegados a la víctima señalaron que Natalia había solicitado en reiteradas oportunidades la renovación de una medida de prohibición de acercamiento contra Serapio.

Una vez que la orden dejó de estar vigente, el sujeto regresó al domicilio argumentando que iba a buscar a los hijos que compartían.

“Llegaba a la casa y entraba con la excusa de que se llevaba los chiquitos a la casa de la abuela paterna”, explicó Irene, madre de la mujer asesinada, en declaraciones a colegas del diario El Tribuno.

Natalia había radicado múltiples denuncias por episodios de violencia doméstica contra él. Si bien la pareja ya no convivía, mantenían contacto por la responsabilidad compartida en la crianza de sus dos hijos.

